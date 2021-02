IERI LA STOCCATA A SALVINI SULL’EURO, OGGI LA FRECCIATINA QUELLA AI GRILLINI SULLA GIUSTIZIA: C’È LA NECESSITÀ DI “UN PROCESSO GIUSTO E DI DURATA RAGIONEVOLE IN LINEA CON LA DURATA DEGLI ALTRI PAESI EUROPEI” – PICCOLE E MEDIE IMPRESE, CREDITO D’IMPOSTA, CORRUZIONE E SPORT: LA REPLICA ALLA CAMERA PRIMA DEL VOTO DI FIDUCIA – VIDEO

LA REPLICA DI DRAGHI

Da www.corriere.it

MARIO DRAGHI PARLA ALLA CAMERA

Sceglie di partire dalle piccole e medie imprese, il premier Mario Draghi, nelle repliche ai deputati. Draghi ha indicato nell’internazionalizzazione delle pmi e nello sviluppo del Mezzogiorno due degli obiettivi da perseguire per il rilancio di questo comparto. Ha inoltre insistito sulla tutela del made in Italy, sulla sburocratizzazione, sul contrasto alle pratiche di concorrenza sleale e sulla lotta alla corruzione e all’ingerenza delle mafie.

E questo anche in vista dell’immissione sul mercato degli ingenti fondi del Recovery Plan da cui, ha assicurato, verranno tenute lontane le organizzazioni criminali. Su tutti questi fronti, ha garantito, «l’impegno del governo sarà totale».

mario draghi luigi di maio

Ha inoltre parlato di un intervento dell’esecutivo per sostenere il sistema dello sport nel suo complesso, fortemente colpito dalla pandemia. E sul nodo giustizia ha evidenziato l’importanza di arrivare ad una riforma che garantisca il «giusto processo» ma anche una «durata ragionevole dei procedimenti, come nella media delle altre nazioni europee». Così come al Senato, Draghi ha limitato la replica a pochi temi specifici e il suo intervento è durato poco meno di un quarto d’ora ed è stato interrotto da 8 applausi.

Draghi, per pmi credito d'imposta Sud e industria 4.0

ALFONSO BONAFEDE

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Nel medio periodo, per la "ripartenza", il tema delle piccole e medie imprese "comporta e incrocia internazionalizzazione, accesso al capitale, investimenti, per rafforzare la nostra manifattura e renderla più competitiva. Sostenere l'internazionalizzazione, potenziare il credito imposta per investimenti in ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno e consulenza per la quotazione delle pmi. Dobbiamo estendere il piano di industria 4.0 per favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e sostenibilità ambientale". Lo dice il premier Mario Draghi nella replica al dibattito sulla fiducia alla Camera.

MATTEO RENZI ALFONSO BONAFEDE GIUSEPPE CONTE NICOLA ZINGARETTI LUIGI DI MAIO – AMICI MIEI

Draghi, difendersi da corruzione, deprime anche economia ++

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Un Paese capace di attrarre investitori deve difendersi dai fenomeni corruttivi, lo deve fare comunque intendiamoci. Questi portano a effetti depressivi sul tessuto economico e sulla libera concorrenza". Lo dice il premier Mario Draghi nella replica alla Camera.

Draghi,non trascurare paura Covid in carceri sovraffollate ++

meme mario draghi

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Non dovrà essere trascurata la condizione di tutti coloro che lavorano e vivono nelle carceri, spesso sovraffollate, esposte a rischio e paura del contagio e particolarmente colpite dalla funzione necessarie a contrastare la diffusione del virus". Lo dice il premier Mario Draghi nella replica al dibattito sulla fiducia alla Camera.

Draghi, durata processi sia ragionevole, in linea con Ue ++

meme casalino draghi

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Il governo si impegna a "migliorare la giustizia civile e penale" e sulla necessità di "un processo giusto e di durata ragionevole in linea con la durata degli altri Paesi europei". Lo dice il premier Mario Draghi nella replica alla Camera.

Draghi,accelerare iter pubblici,in ritardi annidati illeciti

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "La farraginosità degli iter è causa inaccettabile di ritardi amministrativi ma anche terreno fertile in cui si annidano e prosperano i fenomeni illeciti". Lo dice il premier Mario Draghi nella replica al dibattito sulla fiducia alla Camera.

MARIO DRAGHI PARLA ALLA CAMERA

Draghi, turismo è tra settori che ripartirà certamente

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Sul turismo ieri "ho detto che se c'è un settore che riparte è quello, quindi merita sostegno mentre su altri settori tecnologici non lo sappiamo". Lo dice il premier Mario Draghi nella replica alla Camera.

Draghi, sguardo al futuro caretterizzerà azione governo

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Spero che condividiate questo sguardo costantemente rivolto al futuro che confido ispiri lo sforzo comune" per uscire dalla pandemia e dalla crisi economica e che "certamente caratterizzerà l'azione del mio governo". Lo dice il premier Mario Draghi nella replica alla Camera.

Draghi,sport colpito da pandemia, impegno a sostenerlo

mario draghi luigi di maio 1

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Il fatto che non abbia detto nulla ieri" sullo sport "non significa che non sia meno importante. È un mondo profondamente radicato nella nostra società e nell'immaginario collettivo, fortemente colpito dalla pandemia. Questo governo si impegna a preservare e sostenere sistema il sportivo italiano tenendo conto della sua peculiare struttura e dei molteplici aspetti che lo caratterizzano, non solo in relazione all'impatto economico, agli investimenti e ai posti di lavoro ma anche per il suo straordinario valore sociale, educativo, formativo, salutistico". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella replica alla Camera.

mandraghi mattarella dracarys drago draghi mattarella chiama draghi ivan draghi dragonite riceve il campanello da conte meme di draghi col libro di casalino