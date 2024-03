29 mar 2024 11:14

ILARIA SALIS SI PUÒ CANDIDARE? – IL PD VALUTA DI SCHIERARE LA 39ENNE “CACCIATRICE DI NAZISTI” ALLE EUROPEE E NON CI SAREBBE ALCUN IMPEDIMENTO: ESSENDO DETENUTA DA 13 MESI IN VIA CAUTELARE, SENZA UNA CONDANNA IN PRIMO GRADO, ILARIA HA PIENI DIRITTI ELETTIVI – I PRECEDENTI DI ENZO TORTORA E TONI NEGRI, CHE SI FECE ELEGGERE PER APPROFITTARE DELL’IMMUNITÀ E FUGGIRE IN FRANCIA…