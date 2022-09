26 set 2022 16:01

GLI IMBARAZZANTI SIPARIETTI DEI POLITICI SU TIKTOK NON HANNO MOSSO UN VOTO: I GIOVANI NON SONO ANDATI ALLE URNE - PIÙ DI UN ELETTORE SU TRE (37%) TRA I 18 E I 34 ANNI È RIMASTO A CASA - IL TERZO POLO NON HA SFONDATO MA PIACE AI GIOVANI: IL 10% DEGLI ELETTORI IN QUESTA FASCIA DI ETÀ HA VOTATO "AZIONE-ITALIA VIVA" - LE GRANDI FORMAZIONI NON ATTIRANO PIÙ I RAGAZZI: FRATELLI D'ITALIA REGISTRA UN CALO DEL 6% NELLA FASCIA DI ETÀ 18-34, FORZA ITALIA DEL 3%, LEGA -1%