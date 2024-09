INCASSA E INSULTA: LA STRATEGIA PERFETTA DI GRILLO – IL DEPUTATO CONTIANO DEL M5S, FRANCESCO SILVESTRI, LANCIA UNA BORDATA A BEPPE-MAO, RICORDANDO CHE INTASCA 300MILA EURO L’ANNO PER AIUTARE LA COMUNICAZIONE DEL MOVIMENTO: “GRILLO VIENE REMUNERATO DA NOI PER FARCI DA CONSULENTE E INVECE ATTACCA CONTE: È A DIR POCO CONTRADDITORIO. FA UN PO’ SPECIE VEDERLO APPELLARSI ALLO STATUTO PER AFFERMARE LA SUA LEADERSHIP” – IL FONDATORE PREPARA LA GUERRA LEGALE CONTRO PEPPINIELLO

Francesco Silvestri, si va verso la scissione o c’è la possibilità di ricucire lo strappo?

«Non credo si andrà verso la scissione, anche perché io vedo una fetta importante della base e dei parlamentari molto compatta intorno al leader. Credo invece che ci siano due differenti visioni tra Conte e Grillo».

Grillo […] ha scritto un post molto duro.

«Sì, l’ho letto il suo post. Se parla solo di sé stesso e dei suoi poteri rischia di essere respingente. Fa un po’ specie vederlo appellarsi allo statuto per affermare la sua leadership».

Allora c’è un problema di leadership nel Movimento?

«No, la leadership di Conte è salda. C’è chi critica dicendo che lo è troppo. Il presidente ha solo posto le condizioni per farsi domande sugli errori del passato e per chiedersi quale traiettoria seguire nei prossimi dieci anni».

Ma ai tre pilastri che sono stati tirati in ballo — nome, simbolo e tetto dei due mandati — cosa accadrà?

«Io credo che per il nome e il simbolo Conte abbia evocato dei cambi per far capire che il potere della Costituente è massimo. Sul tetto dei due mandati io non mi esprimo e lascio che sia la comunità del Movimento a farlo. Ma faccio presente che c’è un problema sostanziale: in dieci anni il M5S ha perso più di 200 parlamentari. Con gli altri partiti non combattiamo ad armi pari».

Non sarebbe stato meglio coinvolgere Grillo nella preparazione della Costituente?

«Se il coinvolgimento presuppone il fatto che ci siano paletti intoccabili allora è inutile. Il problema non è il coinvolgimento ma la differenza di vedute. Conte ha in mente una fase che preveda la partecipazione massima: vuole una novità radicale anche per evitare errori che ci hanno condizionato come l’adesione al governo Draghi. Sono due modi distinti di decidere».

Fate la Costituente in nome della trasparenza, ma non sarebbe bene in nome della trasparenza rendere pubblico anche il contenuto dell’accordo tra M5S e Grillo?

«Io i contenuti non li conosco. So che però Grillo per un altro accordo viene remunerato da noi per farci da consulente e invece attacca Conte: è a dir poco contradditorio».

