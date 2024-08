1 ago 2024 14:53

INCREDIBILE MA VERO: GIORGIA MELONI ESCLUDE LA STAMPA ITALIANA DAL VERTICE IN CINA E ANCHE IL DITTATORE XI JINPING RIMANE SORPRESO – PALAZZO CHIGI NON FA ASSISTERE NESSUNO DEI TRENTA CRONISTI, VOLATI CON LEI PER PECHINO, ALLE BATTUTE INIZIALI TRA LA PREMIER E IL PRESIDENTE CINESE – PRIMA LA MOTIVAZIONE È “LO ABBIAMO FATTO PER NON FARVI LITIGARE”. POI LA SCUSA RIDICOLA: “ABBIAMO SAPUTO ALL’ULTIMO MOMENTO DELLE BATTUTE INIZIALI”. MA È UN RAGIONAMENTO CHE NON REGGE - "FONTI" DI PALAZZO CHIGI: "RICOSTRUZIONI NON VERE"