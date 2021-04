CI VOLEVA CONTE PER RIDURRE IN POLVERE I 5 STELLE - "IN 30 PRONTI A USCIRE DAL MOVIMENTO” – COME DAGO-RIVELATO, L'AVVOCATO DI PADRE PIO VUOLE AZZERARE IL M5S, RIPARTIRE DA ZERO CON NUOVO STATUTO E UN NUOVO SIMBOLO. IL SUO PROGETTO NON CONVINCE I PARLAMENTARI GRILLINI CHE LO ACCUSANO DI AVERE UN ATTEGGIAMENTO PILATESCO SULLA GRANA CASALEGGIO JR CHE PRETENDE IL PAGAMENTO DEI SERVIZI FORNITI DALLA PIATTAFORMA ROUSSEAU - IL M5s HA LE CASSE VUOTE...