Estratto dall'articolo di Sara Bennewitz per “la Repubblica”

Le banche d'affari stanno già facendo i conti con il nuovo governo che uscirà vincitore dalle elezioni di domenica prossima. Partono da un assunto, la coalizione di destra viene vista come vincitrice, e dalla constatazione che la prospettiva di un cambio di maggioranza ha già prodotto un effetto negativo: ha fatto aumentare l'incertezza - aggravata dagli spettri di recessione - e di conseguenza fatto salire lo spread con i titoli tedeschi, rispetto ai 200 punti precedenti alle prime fibrillazioni del governo Draghi.

Ma nei report sull'Italia che in questi giorni distribuiscono ai clienti, i grandi nomi della finanza internazionale, che con le loro decisioni spostano migliaia di miliardi di dollari, delineano anche uno scenario peggiore: nel caso un governo Meloni dovesse allontanarsi in maniera decisa dall'agenda Draghi, lo spread potrebbe salire ben oltre i 300 punti base. […]

Per la svizzera Ubs l'aumento attuale dello spread, che da un mese ondeggia tra 225 e 240 punti base, è una reazione normale: potrebbe salire fino a quota 250-260 in attesa dell'insediamento del nuovo governo: «Solo se la recessione dovesse essere peggiore delle attese, o il debito dovesse aumentare per nuovi tagli alle tasse - scrive Matteo Ramenghi, capo degli investimenti - potrebbe allargarsi maggiormente».

Anche Goldman Sachs nella sua analisi scommette su una vittoria del centrodestra, ma avverte: bisognerà aspettare l'insediamento del governo per capire chi saranno i ministri chiave, e quali saranno le priorità dell'agenda economica e del budget per il 2023. […]

Barclays stima che se Fdl, la Lega e Forza Italia mantenessero le tante promesse fatte in campagna elettorale, potrebbe esserci bisogno di 30-70 miliardi di euro, che dovrebbero essere necessariamente finanziati a debito. «Stiamo parlando di un esborso pari all'1,5-3% del Pil - si legge - ci aspettiamo quindi un ulteriore deterioramento del rapporto deficit/pil dal 2023».

Le promesse di un taglio alle tasse in un contesto di inflazione-recessione preoccupano anche Société Générale, secondo cui l'incognita maggiore è capire se e come Giorgia Meloni proseguirà nel lavoro impostato dal governo Draghi. «Se il Pnrr fosse interamente implementato - scrive Yvan Mamalet, economista per l'Europa - potrebbe rilanciare la crescita del Pil dello 0,6% in dieci anni, ma anche ridurre il debito pubblico di 12 punti, una svolta che abbasserebbe la curva dello spread di 100 punti base».

SocGen calcola che i fondi del Next Generation Eu rappresentano l'1% del Pil entro il 2025, e Barclays teme che questo sarà il primo punto a essere disatteso dal futuro governo. Ogni rinvio del Pnrr e taglio delle tasse ridurrebbe la sostenibilità del debito tricolore. È lo scenario peggiore, che per le banche d'affari oltre a deprimere i corsi della Borsa di Milano potrebbe riportare lo spread oltre la soglia di 300 punti base. Valore toccato solo brevemente nel 2018, durante il governo gialloverde 5Stelle - Lega, e sfondato dieci anni fa, quando in piena crisi dell'eurozona il differenziale sfiorò i 600 punti base.

