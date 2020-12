INIETTA IN DIRETTA - I TRE EX PRESIDENTI BUSH, CLINTON, OBAMA SI FARANNO VACCINARE IN TV, PER INVOGLIARE GLI AMERICANI (MOLTI DEI QUALI SONO RESTII) - L’INIZIATIVA SAREBBE PARTITA DA BUSH, CHE HA CONTATTATO IL VIROLOGO FAUCI E L’EPIDEMIOLOGA BIRX PER PROMUOVERE LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE. OBAMA: ''SOLO COSÌ LA GENTE CAPIRÀ CHE MI FIDO DELLA SCIENZA'' - IN ITALIA? SI È PRENOTATO IL VIROLOGO PREGLIASCO, MA I SUOI COLLEGHI PREZZEMOLINI LO SEGUIRANNO DI CORSA

Marco Leardi per www.davidemaggio.it

obama con bush e clinton

La nuova frontiera mediatica della pandemia è la vaccinazione in diretta tv. Tre ex Presidenti degli Stati Uniti si sono già resi disponibili a farla: come spesso accade, certe tendenze, arrivano da Oltreoceano. Secondo quanto riporta la Cnn, Barack Obama, George W.Bush e Bill Clinton si faranno inoculare l’antidoto al Covid davanti alle telecamere, come gesto di sensibilizzazione.

Secondo un sondaggio Gallup pubblicato lo scorso novembre, il 42% degli adulti americani non vorrebbe vaccinarsi, nonostante gli alti numeri del contagio. Per tentare di invertire la rotta, a guidare la campagna vaccinista saranno tre ex inquilini della Casa Bianca: due democratici ed un repubblicano.

L’iniziativa sarebbe partita da Bush, il quale – come ha raccontato il suo capo dello staff della Casa Bianca Freddy Ford – avrebbe contattato il virologo Anthony Fauci e l’epidemiologa Deborah Birx per chiedere come aiutare a promuovere la campagna di vaccinazione. L’ex Presidente avrebbe quindi accettato di presentarsi come volontario e di farsi riprendere durante la vaccinazione, coinvolgendo anche Clinton e Obama.

donald trump e anthony fauci 2

Quest’ultimo (che con Bush intrattiene buoni rapporti nonostante i divergenti trascorsi politici), ha subito condiviso la proposta. “Se Anthony Fauci dice che questo vaccino è sicuro e può immunizzarti dal contrarre il virus, lo farò assolutamente“, ha detto Obama in un’intervista alla radio satellitare SiriusXM, dicendosi pronto a vaccinarsi in tv o a divulgare un video. “Solo così la gente capirà che mi fido della scienza” ha aggiunto. A completare il terzetto sarà Bill Clinton.

“Il presidente Clinton prenderà sicuramente un vaccino non appena disponibile, sulla base delle priorità stabilite dai funzionari della sanità pubblica. E lo farà in un contesto pubblico se aiuterà a sollecitare tutti gli americani a fare lo stesso” ha fatto sapere un’addetta stampa dell’ex inquilino della Casa Bianca.

I CINQUE PRESIDENTI ANCORA IN VITA ALL'INAUGURAZIONE DELLA GEORGE W BUSH LIBRARY

E in Italia, dove il vaccino arriverà a gennaio, c’è già chi si è prenotato per fare altrettanto. Nei giorni scorsi, su Tv8, il virologo Fabrizio Pregliasco aveva infatti annunciato di volersi vaccinare in tv, con una visibilità “che dimostri come ho fiducia in queste opzioni“. Vista l’inclinazione al presenzialismo di certi esperti, c’è da scommettere che non sarà l’unico.

fabrizio pregliasco