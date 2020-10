INIZIA MALE LA CORSA AL CAMPIDOGLIO DELLA CIRINNA’ – LA PROCURA CHIEDE LA CONDANNA A DUE ANNI E 4 MESI PER ESTERINO MONTINO, MARITO DELLA SENATRICE PD E SINDACO DI FIUMICINO, PER LE SPESE PAZZE IN REGIONE. L'INCHIESTA RUOTA ATTORNO AL FINANZIAMENTO AL GIORNALE "NUOVO PAESE SERA" – SENZA CONTARE I GUAI GIUDIZIARI DEL FRATELLO DELLA CIRINNA’ ARRESTATO PER USURA ED ESTORSIONE NELL'INCHIESTA CONTRO IL CLAN SENESE: OSTENTAVA MODI DA PICCOLO BOSS...

GIUSEPPE SCARPA per il Messaggero

cirinnà

Spese pazze in Regione. ll pm Alberto Pioletti ha chiesto la condanna a due anni e quattro mesi per truffa e peculato nei confronti dell'ex presidente del gruppo Pd in Regione Esterino Montino, oggi sindaco di Fiumicino. Per gli stessi reati, a cui va ad aggiungersi la corruzione, il magistrato ha chiesto 3 anni di reclusione all'ex tesoriere dem alla Pisana Mario Perilli.

L'inchiesta ruota attorno al finanziamento al giornale Nuovo Paese Sera. Sovvenzione erogata tra il gennaio del 2011 e l'agosto del 2012. Pagamenti che i due politici avrebbero autorizzato nonostante le norme lo vietassero.

monica cirinna esterino montino

Insomma avrebbero impiegato risorse pubbliche per finalità private: «Utilizzavano il denaro previsto per i gruppi consiliari della regione Lazio - si legge nelle carte della procura - per attività diverse da quelle» previste dalla legge.Da qui l'accusa di peculato. In totale avrebbero fatto entrare nelle casse della società che editava la testata online più di 64mila euro.

Il tutto attraverso una serie di fatture, in totale undici, con un'intestazione che nulla aveva a che vedere con il finanziamento al Nuovo Paese Sera. Ecco alcuni esempi: «Fattura da 4.800 euro per la pubblicazione - compare nel capo d'imputazione - e la diffusione di materiale informativo su attività del gruppo inerente le tematiche di politica sanitaria». In virtù di questo il pubblico ministero li accusa di truffa. Vi è poi la questione più delicata.

monica cirinna esterino montino

(...)

