Lettera di Maurizio Gasparri, Coordinatore Forza Italia Roma Capitale, al ''Messaggero''

Caro direttore, ha ragione Il Messaggero. Roma deve recuperare il proprio ruolo. Le vostre pagine ci raccontano i mille problemi della Capitale, perfino la mancanza di adeguate celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale d' Italia. Non aggiungo polemiche nei confronti dell' attuale amministrazione. I fatti parlano da soli. Roma soffre, del resto, da tempo.

Di fronte al declino le forze politiche hanno il dovere di fare la propria parte per invertire la rotta. Sono imminenti le elezioni per il Campidoglio. Servono poteri speciali e risorse adeguate per la Capitale.

Ben vengano consultazioni come quelle che voi avete ipotizzato, ma anche decisioni immediate ed operative. Il destino di Roma è il destino dell' Italia. Ed allora le forze politiche devono fare la loro parte.

Si deciderà chi dovrà essere il candidato a sindaco, ma intanto credo che generosamente si debbano mettere a disposizione della città, indipendentemente dai ruoli, le persone dei partiti o della società civile che possano dare un contributo utile. Ed è per questo che auspico un confronto tra le forze politiche di centrodestra - lo dico come responsabile romano di Forza Italia - mettendo a disposizione le energie migliori.

Roma non può essere luogo di esperimenti, abbiamo appena visto cosa è successo in Campidoglio in questi anni, oppure occasione per mettere in campo una squadra B. I più esperti devono impegnarsi a prescindere dagli incarichi. Forza Italia ha una proposta da fare. Chi meglio di Antonio Tajani potrebbe aiutare la città di Roma nella discussione sul Recovery Plan affinché in sede nazionale e in sede europea si tenga adeguato conto del ruolo della Capitale? Non basta chiedere, ci vuole qualcuno che se chiama governi italiani o internazionali abbia la possibilità di essere ascoltato se illustra un progetto. Roma deve essere sede di grandi eventi sportivi.

Nel 2022 ci saranno gli Europei di Nuoto che Paolo Barelli, dirigente italiano e internazionale del nuoto, che tanti successi ha conquistato, ha portato a Roma. È certamente persona che saprebbe come fare e con chi parlare nel campo dei grandi eventi sportivi. Roma ha perso l' occasione delle Olimpiadi, rischia addirittura di perdere gli Internazionali di Tennis. Roma città olimpica deve ritrovare un protagonismo anche in questo campo.

Anch' io, parlamentare della Capitale legato alla vita della città, sono a disposizione, senza pretesa di ruolo, per servire Roma, per garantire sicurezza e decoro in una metropoli irriconoscibile.

Ma bisogna guardare anche fuori dall' orizzonte di partito. E chi più di Gianni Letta potrebbe aiutare l' amministrazione capitolina nell' evitare la fuga delle imprese da Roma, fenomeno che si è manifestato pericolosamente negli ultimi anni, o nel valorizzare gli eventi della cultura, del cinema, della musica, dell' arte, che Roma ospita o che dovrà ospitare restituendole la sua caratteristica di città della bellezza? Guido Bertolaso, un romano che anche recentemente ha gratuitamente realizzato strutture sanitarie in varie parti d' Italia, collaborando con spirito di servizio con amministrazioni di un orientamento e di un altro. E guardo anche a imprenditori e professionisti che non possono rimanere a guardare se altri si mettono in campo per Roma.

È il tempo di sedersi attorno a un tavolo per formare la squadra, non un organigramma, e dare una prospettiva alla città. E nei casi indicati a costo zero.

Non esistono l' uomo o la donna della provvidenza che da soli possano cambiare i destini di Roma. Servono più persone, che abbiano esperienza, per tentare di percorrere le vie del futuro. Poi si vedrà chi guiderà questa formazione. Ma si mettano in campo ipotesi concrete. Si può aiutare Roma in mille ruoli e senza compensi. Chi può farlo deve farlo.

