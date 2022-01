È INIZIATA A PANE E ACQUA, FINIRÀ A TARALLUCCI E VINO - AL RISTORANTE “CLEMENTE ALLA MADDALENA” I PIDDINI ANDREA ORLANDO E PEPPE PROVENZANO SI SONO INCROCIATI CON I FORZISTI ANTONIO TAJANI E LICIA RONZULLI. ERANO SEDUTI A DUE TAVOLI DIVERSI, MA POCO DISTANTI - ALL’USCITA TUTTI IN SILENZIO TRANNE LORENZO CESA: “I NOMI DI APERTURA DI CUI PARLA ENRICO LETTA NON SONO MAI STATI FATTI DA NESSUNO NEL CENTRODESTRA…” - VIDEO

Da www.corriere.it

Un quasi conclave -più che pane e acqua, a pane e vino- in un ristorante del centro di Roma. Seduti -a due tavoli diversi, ma poco distanti- il ministro Orlando; il dem Provenzano; vicepresidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani; il segretario dell'Udc Lorenzo Cesa e Licia Ronzulli. C'è tempo anche per uno scambio di chiacchiere tra i leader. All'uscita bocche cucite, tranne per Cesa che ci tiene a specificare: «I nomi di apertura di cui parla Enrico Letta non sono mai stati fatti da nessuno nel centrodestra».

