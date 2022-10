27 ott 2022 11:28

INIZIO AL VELENO PER SUNAK – I LABURISTI ACCUSANO IL NEOPREMIER BRITANNICO DI AVER FATTO “UNO SPORCO ACCORDO” CON LA NOMINA DI SUELLA BRAVERMAN AL MINISTERO DEGLI INTERNI – UNA SETTIMANA FA SI ERA DIMESSA DALLO STESSO DICASTERO PER UNO SCANDALO LEGATO ALL'USO DELLE MAIL PERSONALI. SECONDO LE OPPOSIZIONI SAREBBE STATA RICHIAMATA DA SUNAK SOLO PER IL SUO SOSTEGNO NELLE PRIMARIE, NONOSTANTE LEI ABBIA...