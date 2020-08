TRIDICO E NON LO NEGO – COSA DIRÀ IL PRESIDENTE DELL’INPS NELL’AUDIZIONE ALLA CAMERA? DI CERTO DOVRÀ FARE TUTTI I NOMI DEI POLITICI “FURBETTI” CHE HANNO PRESO IL BONUS DA 600 EURO – MA DOVRÀ RISPONDERE ANCHE A MOLTE ALTRE DOMANDE. COME MAI È INTERVENUTA L’ANTIFRODE SE LA FRODE NON C’ERA? E PERCHÉ LA NOTIZIA È USCITA SOLO ORA, SE LUI SAPEVA TUTTO DA MAGGIO? NON È CHE HA VOLUTO DARE UNA SPINTA AL REFERENDUM PER IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI? – CENTRODESTRA E ITALIA VIVA CHIEDONO LE DIMISSIONI