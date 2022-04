11 apr 2022 10:14

INSALATA RUSSA ALL’ELISEO - IL CREMLINO CONFIDA IN UNA POSSIBILE VITTORIA DI MARINE LE PEN AL SECONDO TURNO DELLE PRESIDENZIALI FRANCESI: DEL RESTO PUTIN IN QUESTI ANNI SI È SPESO (E HA SPESO) MOLTO PER LA CANDIDATA DEL “RASSEMBLEMENT NATIONAL”. IL PARTITO DELLA VALCHIRIA DI ULTRA-DESTRA HA RICEVUTO GENEROSI PRESTITI DALLE BANCHE DI MOSCA. UNA SUA VITTORIA POTREBBE TRASFORMARE PARIGI NEL CAVALLO DI TROIA DI PUTIN PER LIMITARE I DANNI DELLE SANZIONI…