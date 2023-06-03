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INSTA-FLASH! – ANCHE GEORGETTE RANUCCI, GRAN SIGNORA DEL CINEMA ROMANO, AFFONDA GUALTIERI PER I FINANZIAMENTI CONCESSI SENZA BANDO A VALERIO CAROCCI: “IL SINDACO INVECE DI REGALARE 250,000 EURO AI VIZIATI PRESUNTUOSI E RICATTATORI RAGAZZINI DEL CINEMA AMERICA.. PENSI A ROMA. CENTRO STORICO PALAZZO MEDIEVALE DELL'ORSO PROPRIETARIO COMUNE”. E POSTA UNA FOTO DEL DEGRADO IN PIENO CENTRO…-
“OGNI GIORNO CE N’È UNA” – FRANCESCO VERDERAMI: “LA PARTITA DEL PNRR È DIVENTATA UNA QUESTIONE POLITICA. NE È CONVINTA GIORGIA MELONI, SECONDO LA QUALE GLI ULTIMI ACCADIMENTI SONO IL SEGNO CHE È INIZIATA LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE EUROPEE” – “STAVOLTA IL LIVELLO DEL CONFLITTO TOCCA I VERTICI DELL’UNIONE. IL PUNTO È CHE A ESSERE NEL MIRINO È SOPRATTUTTO L’ITALIA. CON MACRON ALL’ULTIMO MANDATO, SCHOLZ CHE GODE DEL GRADIMENTO DI UN TEDESCO SU CINQUE, E SANCHEZ CHE IN SPAGNA È STATO COSTRETTO AL VOTO ANTICIPATO, LA PREMIER POTREBBE ASSUMERE IN PROSPETTIVA UN RUOLO DI PRIMO PIANO. E LEI…”
SGARBI QUOTIDIANI – IL CRITICO D’ARTE SI INSEDIA COME SINDACO DI ARPINO E INDICE SUBITO UN REFERENDUM POPOLARE PER CHIEDERE LA CONFERMA DEL VOTO CHE LO HA ELETTO: “IL 50% O VADO VIA” – È UNA REPLICA AL CONSIGLIERE D’OPPOSIZIONE DEL COMUNE, NICCOLÒ ASINELLI, SECONDO CUI SGARBI NON HA IL SOSTEGNO DELLA MAGGIORANZA DEI CITTADINI - LE NUOVE DELEGHE AGLI ASSESSORI: UNESCO, CIVILTÀ CLASSICA, ACQUA - VIDEO
MARTA FASCINA SI PRENDE I PIENI POTERI IN FORZA ITALIA – LA “MOGLIE MORGANATICA” DEL CAV HA SOSTITUITO IL RESPONSABILE COMUNICAZIONE DI BERLUSCONI, IL RONZULLIANO PAOLO EMILIO RUSSO, CON DANILA SUBRANNI, CHE GIÀ SI OCCUPAVA DEI RAPPORTI CON LE TV – LA DECISIONE È STATA ANNUNCIATA CON UN COMUNICATO FIRMATO BERLUSCONI, MA DIETRO C’È LADY MARTA, CHE HA IL CONTROLLO DEL PARTITO E ORA PUNTA A ESTROMETTERE (DEFINITIVAMENTE) “KISS ME LICIA” RONZULLI – ORMAI PER IL CONTROLLO DEFINITIVO, L’UNICO OSTACOLO È ANTONIO TAJANI, CON CUI, COME DAGO-DIXIT, ORMAI È GUERRA – I MESSAGGINI CON MELONI E LA “SMENTITA” AL “FATTO”
PROVE DI DISGELO – IL CAPO DEL PENTAGONO, LLOYD AUSTIN, ALLO SHANGRI-LA DIALOGUE DI SINGAPORE TENDE LA MANO A PECHINO: “IL DIALOGO TRA USA E CINA È ESSENZIALE. IL MOMENTO GIUSTO PER PARLARE È OGNI VOLTA”. IERI SERA HA INCONTRATO, SEPPUR NON FORMALMENTE (I CINESI HANNO RIFIUTATO UN BILATERALE), LI SHANGFU, MINISTRO DELLA DIFESA DI XI JINPING: SI SONO STRETTI LA MANO E HANNO PARLATO “CORDIALMENTE” – C’È STATO SPAZIO ANCHE PER TAIWAN: “GLI STATI UNITI SONO PROFONDAMENTE IMPEGNATI A PRESERVARE LO STATUS QUO”