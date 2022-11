INVECE CHE PENSARE AI RAVE, PERCHÉ MELONI NON CERCA DI SBROGLIARE LA GRANA BOLLETTE? – IL GOVERNO BRANCOLA NEL BUIO: PER ORA SI SA SOLO CHE SARANNO PROROGATI GLI INTERVENTI DI DRAGHI, MA IL MARGINE POTREBBE ESSERE PIÙ AMPIO – LA VISITA DI OGGI A BRUXELLES SERVE ANCHE A QUESTO: CAPIRE QUANTO CI SI PUÒ ALLARGARE. PROBABILMENTE SI POTRANNO RIDURRE I PROGETTI DEL PNRR, MA QUELLE RISORSE NON SI POTRANNO UTILIZZARE PER IL CARO ENERGIA…

Estratto dell’articolo di Tommaso Ciriaco e Tonia Mastrobuoni per “la Repubblica”

[…] Sulle misure contro il caro bollette il governo brancola ancora nel buio. Al momento quel che è certo è solo che prorogherà fino a fine anno gli interventi tampone pensati dal governo di Mario Draghi. Ma non è ancora chiaro cosa farà in manovra.

In campagna elettorale, Meloni aveva promesso di approvare nel primo Consiglio dei ministri nuove misure per aiutare famiglie e imprese. Domani la terza riunione di governo si limiterà invece a varare la Nota di aggiornamento al Def che disegnerà l'ossatura della manovra.

La ragione del ritardo è tecnica, perché bisogna prima approvare e far votare al Parlamento una relazione che quantifica le risorse a disposizione e dare il via libera a maggioranza assoluta a un nuovo assestamento di bilancio. Antonio Tajani quantifica le risorse a disposizione per approvare (forse la prossima settimana) un intervento sulle bollette in «7-8-10 miliardi per dare un forte contributo alla riduzione» dei costi per famiglie e imprese. I fondi saranno in realtà di più.

Draghi ha lasciato in 'eredità' circa 10 miliardi, cui potrebbero sommarsi altri 5 miliardi per effetto del Pil sopra le attese e anche risorse in più dall'extragettito fiscale: il conto potrebbe salire fino a 20 miliardi già quest' anno e consentire al governo di anticipare alcune spese indifferibili liberando spazi in una manovra che potrebbe arrivare a valere attorno ai 40 miliardi se si riusciranno a trovare risorse extra oltre a quelle che si ricaveranno in deficit. Ma il nodo politico resta: Palazzo Chigi non sa ancora come usare i fondi. E le spinte politiche sono divergenti.

[…] La missione a Bruxelles servirà anche a chiarire il quadro dei margini concessi dall'Europa per affrontare il caro energia. L'Italia dovrebbe poter ridurre il numero dei progetti del Pnrr, per ammortizzare i costi esorbitanti dei cantieri, ma non potrà usare quelle risorse per le bollette. Roma chiederà anche di utilizzare una porzione dei fondi di coesione 2014-2020 non spesi per affrontare l'emergenza. E spingerà per un Recovery bis sull'energia, che però incontra la contrarietà tedesca. Berlino è uno snodo importante. [...]

