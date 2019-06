IO BALLO DA SEUL – LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE SI È GIÀ DIMENTICATA DI KHASHOGGI E BIN SALMAN AL G20 FA IL GIGIONE DOPO IL MEGA ACCORDO DA 8,3 MILIARDI DI DOLLARI CON LA COREA DEL SUD – SEUL NON PUÒ PIÙ COMPRARE PETROLIO DALL'IRAN E SI AFFIDERÀ ALLA COMPAGNIA PETROLIFERA SAUDITA ARAMCO. IN CAMBIO RIAD APRIRÀ LE PORTE ALLE IMPRESE SUDCOREANE PER COSTRUIRE INFRASTRUTTURE PER IL PIANO "VISION 2030"… – VIDEO

Giordano Stabile per “la Stampa”

mohammed bin salman moon jae in

Mohammed bin Salman è arrivato a Osaka con il volto disteso di chi ha messo a segno un bel colpo e sente che la tempesta è dietro le spalle. Il colpo è l' accordo da 8,3 miliardi con la Corea del Sud che darà alla saudita Aramco la parte del leone nel settore petrolifero sudcoreano. La tempesta è quella del caso Khashoggi, che piano piano si è placata nonostante le nuove rivelazioni dell' Onu.

donald trump e mohammed bin salman al g20 di osaka

Per Mbs è un summit dei G20 molto diverso dall' incontro di Buenos Aires, quando venne trattato da paria dagli alleati occidentali e si dovette consolare con un bel «cinque» scambiato con Vladimir Putin. Ora Riad e il principe, con le tensioni fra Usa e Iran alle stelle, sono di nuovo troppo strategici per gli equilibri nel Golfo.

vladimir putin e mohammed bin salman 3 jamal khashoggi

Le sanzioni americane sul greggio iraniano hanno poi spianato la strada agli accordi con Seul, conclusi alla vigilia del vertice. I coreani devono sostituire i barili che non possono più importare da Teheran. Ci penserà Aramco, il gigante statale degli idrocarburi che l' anno scorso ha fatto utili per 107 miliardi di dollari. Bin Salman e il presidente sudcoreano Moon Jae-in hanno firmato intese da 8,3 miliardi di dollari. È un patto «petrolio in cambio di infrastrutture». Riad aumenterà le forniture e aprirà le porte alle imprese sudcoreane nel campo delle costruzioni.

mohammed bin salman

Seul sarà uno dei partner principali della Vision 2030. Come ha sintetizzato il presidente Moon «l' Arabia Saudita è il nostro principale fornitore di greggio e il principale cliente delle nostre imprese». Il principe ha aggiunto che l' obiettivo è allargare la cooperazione «in tutti i campi», dalla salute alle biotecnologie. Il grosso dell' intesa verte sul business da 6 miliardi di dollari fra la S-Oil e dell' Aramco, che già possiede un quota di maggioranza della compagna sudcoreana. Verrà realizzato un complesso di raffinerie e infrastrutture logistiche per i prodotti petroliferi. Ma Aramco ha stretto anche accordi con altre aziende, dalla Korea National Oil Corporation alla Hyundai Heavy Industries.

mohammed bin salman moon jae in 1

Assieme alla branca automobilistica della Hyundai svilupperà un progetto industriale per motori a celle di idrogeno, un' alternativa ai motori a combustione tradizionale. Il vantaggio rispetto a quelli elettrici, per i produttori di petrolio, è che i motori a idrogeno hanno bisogno di idrocarburi e quindi promettono una «transizione energetica» più morbida.

narendra modi mohammed bin salman al g20 di osaka

Le aziende sudcoreane saranno invece coinvolte nei progetti per la Vision 2030, compresa la costruzione di una città nuova di zecca, Neom. Bin Salman vede confermati gli sforzi di modernizzazione del Regno, quelli che gli sono valsi il plauso dell' Occidente. Un modo per far passare in secondo piano i buchi neri sul rispetto dei diritti umani.

mohammed bin salman moon jae in 5

Problemi simili ha il suo grande rivale nel mondo islamico, il turco Erdogan. Il reiss sconta i rapporti pessimi con gli Usa, soprattutto dopo la decisione di comprare i missili russi S-400 e il rifiuto di ottemperare alle sanzioni contro l' Iran. Prima di partire per Osaka ha però annunciato che Trump «potrebbe venire in visita a luglio» in Turchia, per risolvere la questione.

mike pompeo e salman bin abdulaziz al saud 2 JAMAL KHASHOGGI mohammed bin salman moon jae in 2 mohammed bin salman JAMAL KHASHOGGI JAMAL KHASHOGGI mohammed bin salman moon jae in 3 mohammed bin salman moon jae in 4