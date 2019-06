IO BANNON DA SOLO – IL CARDINALE BURKE RINUNCIA AL RUOLO DI PRESIDENTE DELLA “DIGNITATIS HUMANAE INSTITUTE”, LA FONDAZIONE DI BANNON CHE VOLEVA CREARE LA SCUOLA DEI POPULISTI ALLA CERTOSA DI TRISULTI – LA GOCCIA CHE HA FATTO TRABOCCARE IL VASO SAREBBE STATO L’INTERESSAMENTO DEL GURU POPULISTA A REALIZZARE UN FILM SULLE LOBBY GAY IN VATICANO...

Domenico Agasso Jr. per “la Stampa”

raymond burke

Un altro strappo indebolisce la corazzata sovrani-sta nei piani di Steve Bannon. Il cardinale ultra-conservatore Raymond Leo Burke, considerato simbolo e punto di riferimento della fronda anti-Bergoglio, dice addio all'istituto attraverso il quale l'ex stratega di Trump voleva avviare una scuola di «gladiatori» populisti. In un comunicato ufficiale il porporato statunitense annuncia la sua rinuncia immediata al ruolo di presidente onorario della «Dignitatis Humanae Institute», ossia la fondazione internazionale che si era aggiudicata in un primo momento, nel febbraio del 2018, la concessione della Certosa di Trisulti per 19 anni, con un affitto di 100.000 euro l'anno, a seguito del bando firmato dall'allora ministro alla Cultura Dario Franceschini.

steve bannon (5)

L'ultima goccia

I motivi dello strappo sono due su tutti: la sempre maggiore identificazione del programma dell'ente con le idee e i programmi di Bannon. Mentre la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe l'interessamento di Bannon a realizzare un film sulla sottocultura e sulle lobby gay che sarebbero presenti in Vaticano.

Bannon avrebbe già anche incontrato Frederic Martel, autore del libro «In the Closet of the Vatican», in cui sono raccontati presunti intrighi e scandali legati all'omosessualità che sarebbe diffusa tra preti, prelati e cardinali Oltretevere.

LA CERTOSA DI TRISULTI - PROVINCIA DI FROSINONE

Un'idea inaccettabile per chi, come l'ultra-ortodosso e tradizionalista cardinale Burke, da sempre pone l'omosessualità come una delle cause principale dei mali della Chiesa. Dunque, sembra proprio che non aprirà le porte la «scuola per gladiatori» promossa dall'ex consigliere della Casa bianca in missione da due anni in Europa, con il progetto di rafforzare e guidare lo schieramento sovranista. Anche perché la certosa di Trisulti, in provincia di Frosinone, il luogo che avrebbe dovuto diventare fucina di leader nazionalisti e populisti, torna allo Stato italiano.

Raymond Leo Burke

cardinal raymond burke

Il Ministero dei Beni culturali ha infatti comunicato il mese scorso di aver avviato la procedura di revoca della concessione. Tante le inadempienze riscontrate, e un canone mai versato allo Stato. Il governo italiano ha bloccato il progetto per i canoni di concessione non pagati e per la mancata manutenzione necessaria. Peraltro fin dall'inizio la concessione all'associazione era stata duramente criticata dalle comunità locali.

LA CERTOSA DI TRISULTI STEVE BANNON E TRUMP LA CERTOSA DI TRISULTI LA CERTOSA DI TRISULTI intervento di steve bannon (7) steve bannon steve bannon (2) steve bannon con l interprete steve bannon alla biblioteca angelica di roma con gennaro sangiuliano steve bannon ospite di lettera22 alla biblioteca angelica di roma 12 intervento di steve bannon (6) RAYMOND LEO BURKE steve bannon (4)