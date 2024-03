IO SO’ GIORGIA, E DIVENTO UN “MEME” – LA FOTO DELLA MELONI CHE, ALLA CAMERA, SI NASCONDE SOTTO LA GIACCA DIVENTA VIRALE SUI SOCIAL (ED E' FINITA IN PRIMA PAGINA DEL “WALL STREET JOURNAL”) - GIUSEPPE CONTE L'HA DEFINITA "CAPOCOMICO", C'E' CHI LA PARAGONA ALL’ALIENO E.T., CHI A UNO STUDENTE CHE PROVA A NASCONDERSI PER EVITARE L'INTERROGAZIONE E CHI INVECE...

Estratto da “Il Fatto Quotidiano”

meme su giorgia meloni 3

Lei ieri ha chiesto ironicamente “scusa” con un post sui social, ma il gesto con cui Giorgia Meloni ha reagito alle parole di Angelo Bonelli alla Camera (“Non mi guardi con quegli occhi inquietanti”) più che offensivo è bizzarro: mai si era visto un presidente del Consiglio dar prova di simile teatralità in Parlamento, con tanto di faccione nascosto sotto la giacca.

Le cose gravi sono altre, per carità, e questo governo non perde occasione per ricordarcelo, ma la gag di Meloni stride non poco col contesto, visto peraltro che la premier era in aula a parlare di guerra. Al di là della baruffa politica (Giuseppe Conte le ha dato del “capocomico”) per fortuna c’è di che riderci sopra facendo un giro sul web.

meme su giorgia meloni 2

I social sono invasi da parodie del già iconico gesto di Meloni, con la presidente che diventa ora una versione giusto un pelo più istituzionale di E.T. l’extraterrestre, ora uno studente imperato che si mette al riparo dal professore in cerca di un alunno da interrogare. Ma c’è anche chi vede Meloni come una figlia colpevole che si appresta a passare sotto le grinfie della mamma infuriata. Sempre che la verità non stia da un’altra parte, come rivela un meme preso da Twitter: e se sotto la giacca ci fosse Kate? […]

meme su giorgia meloni 5 meme su giorgia meloni 7 meme su giorgia meloni 6 meme su giorgia meloni 4 GIORGIA MELONI IN PRIMA PAGINA SUL WALL STREET JOURNAL meme su giorgia meloni 1