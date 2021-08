27 ago 2021 11:05

IO SPERIAMO CHE ME LA CAV - SILVIO BERLUSCONI È DI NUOVO RICOVERATO ALL’OSPEDALE SAN RAFFAELE, UFFICIALMENTE PER NUOVI CONTROLLI E UNA "VALUTAZIONE CLINICA APPROFONDITA". SARÀ SOLO UNA COINCIDENZA, MA COME GIÀ ACCADUTO PER GLI ALTRI RICOVERI, L'EX PREMIER È IN OSPEDALE ALLA VIGILIA DI UN'UDIENZA DEL PROCESSO RUBY TER (SLITTATA ALL'8 SETTEMBRE PROPRIO PER LE CONDIZIONI DI SALUTE DI SILVIONE) - IL LEADER DI "FORZA ITALIA" NON SI È MAI RIPRESO TOTALMENTE DOPO AVER CONTRATTO IL COVID LO SCORSO ANNO. L’ULTIMO RICOVERO RISALIVA ALLO SCORSO MAGGIO ED ERA IL SECONDO NEL GIRO DI UN MESE...