ITALIA VIVA? ITALIA VIVEUR! - A 'STO PUNTO, TANTO VALE DIVERTIRSI SULLE TERRAZZE DE' NOANTRI! VIDEO: AL DIAVOLO LE TRISTEZZE DEL CSM, LE INTERCETTAZIONI DA FIGLIO DI TROJAN, I DAVIGO CON LA DENTIERA AVVELENATA, FERRI & PALAMARA ERANO LE VERE STAR AL COMPLEANNO DELLA VISPA RITA CAVALLARO, GIORNALISTA DI GIUDIZIARIA - AL PUNTO CHE IL DUO HA OFFUSCATO LA GUEST STAR DELLA FESTA, LA CANTANTE PER MANCANZA DI UGOLA ANA BETTZ, AL SECOLO ANNA BETTOZZI, EREDITIERA E INDAGATA PER RICICLAGGIO

Cosimo Ferri brinda con Ana Bettz e Rita Cavallaro

Dagonews

cosimo ferri al compleanno di ana betz

A 'sto punto, avrà pensato Cosimo Maria Ferri, tanto vale divertirsi. Il magistrato, già sottosegretario alla Giustizia e attualmente deputato di Italia Viva, era con il suo amico Luca Palamara alla festa di compleanno della giornalista di giudiziaria Rita Cavallaro, a pochi passi da piazza Venezia.

Sulla terrazza gran calca di giornalisti di giudiziaria (Valentina Errante del "Messaggero" e Brunella Bolloli di "Libero"), la pierre Monica Macchioni e Fabrizio Caccia del "Corriere", l'attore Francesco Testi e il vetenirario dei vip Federico Coccia, la mitologica Olga Bisera, finanzieri e carabinieri ben graduati, che hanno accolto strabuzzando gli occhi la guest-star del compleanno: Ana Betz, al secolo Anna Bettozzi, sventolona ormai in pensione nota meno per le sue canzoni e più per aver ereditato la fortuna del petroliere Sergio Di Cesare.

anna bettozzi ana bettz con rita cavallaro

Noi non siamo bacchettoni: non c'è niente di male a uscire con gli amici di sera. Certo, i due sono al centro di un'indagine scottante che coinvolge una buona parte della magistratura, quindi forse qualche attenzione in più ci vorrebbe.

Ma il dettaglio che rende la faccenda più seria è che la sedicente cantante un anno fa è stata fermata al confine tra Italia e Francia a bordo di una Rolls Royce con 300mila euro in contanti, ha subìto il sequestro di un altro milione e 700mila euro, ed è indagata per riciclaggio.

cosimo ferri al compleanno di ana betz anna bettozzi

È chiaro che uno non può conoscere il casellario giudiziario di tutti i partecipanti a una festa, ma almeno quello della guest-star, che finì su tutti i giornali pochi mesi fa, sarebbe bene tenerlo a mente.

Anche perché i magistrati hanno un obbligo deontologico di stare attenti alle loro frequentazioni fuori dalle aule di tribunale. Ma avendo visto, Ferri e Palamara, le loro conversazioni spiattellate su migliaia di pagine di intercettazioni, ed essendo dunque ampiamente sputtanati, ormai avranno mollato gli ormeggi…

teresa gargiulo e rita cavallaro

2019: UNA DONNA TUTTO CASH - ANNA BETTOZZI, IN ARTE ANA BETTZ, IMPRENDITRICE E CANTANTE SARDA, VEDOVA DEL PETROLIERE SERGIO DI CESARE, E’ STATA FERMATA A VENTIMIGLIA A BORDO DI UNA ROLLS ROYCE CON 300 MILA EURO IN CONTANTI - LE FIAMME GIALLE LE HANNO SEQUESTRATO UN ALTRO MILIONE E 700 MILA - ORA E’ INDAGATA PER RICICLAGGIO - VIDEO

https://m.dagospia.com/anna-bettozzi-fermata-a-ventimiglia-a-bordo-di-una-rolls-royce-con-300-mila-euro-in-contanti-203639

cosimo maria ferri luca palamara a passeggio con cosimo ferri luca palamara a passeggio con cosimo ferri cosimo ferri 2 luca palamara a passeggio con cosimo ferri anna bettozzi 5 anna bettozzi anna bettozzi 3 anna bettozzi 4 anna bettozzi 7 anna bettozzi 6 anna bettozzi anna bettozzi 8 anna bettozzi luca palamara

rita cavallaro marito Rita Cavallaro

cosimo ferri ana bettz rita cavallaro cosimo ferri ana bettz rita cavallaro