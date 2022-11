23 nov 2022 19:11

GLI ITALIANI IN LUNA DI MELONI! – A DUE MESI DALLE ELEZIONI, FRATELLI D’ITALIA CONTINUA A GUADAGNARE CONSENSI: SECONDO L’ULTIMA RILEVAZIONE DI “DEMOPOLIS” IL PARTITO DELLA DUCETTA È ARRIVATO A QUOTA 29 PER CENTO, SEGUITO DAL MOVIMENTO 5 STELLE (17,4%) – IL PD CONTINUA A TRACOLLARE, MENTRE LA FIDUCIA NELLA PREMIER E NEL GOVERNO SONO IN CRESCITA…