12 lug 2019 13:48

AGLI ITALIANI NON FREGA NULLA DI CAROLA RACKETE, DELLE ONG O DEI SOLDI RUSSI: IL CONSENSO PER SALVINI E’ COSTANTEMENTE IN SALITA - TIENE BENE ANCHE GIUSEPPE CONTE, ANCHE SE IL PREMIER È VISTO DAGLI ITALIANI PIU' COME "GARANTE" CHE COME POLITICO - LA LEGA È AL 35,3%, IL M5S AL 17,6% CON POSIZIONI CAPOVOLTE RISPETTO ALLE POLITICHE DEL MARZO 2018 - IL PD AL 22,5%...