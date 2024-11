JILL BIDEN PREGUSTA LA SUA TREMENDA VENDETTA – LA FIRST LADY AMERICANA NON DEGNA KAMALA HARRIS DI UNO SGUARDO AL “VETERAN DAY”: SI SIEDE ACCANTO ALLA VICEPRESIDENTE, CON GLI OCCHIALI DA SOLE E, FREDDISSIMA, NON LE HA RIVOLTO PAROLA – LA MOGLIE DI BIDEN HA ORIGINI ITALIANE ED È NOTA COME UNA PERSONA MOLTO VENDICATIVA: NON HA MAI DIGERITO IL TRATTAMENTO IGNOBILE SUBITO DAL MARITO (COSTRETTO A FARSI DA PARTE PER CANDIDARE LA PERDENTE KAMALA HARRIS) E SOTTO SOTTO GODE PER LA VITTORIA DI TRUMP… - VIDEO

Traduzione di un estratto dell’articolo di Emily Goodin per https://www.dailymail.co.uk/

kamala harris jill biden veteran day cimitero di arlington

Oggi (ieri, ndR) a Washington, D.C., c'era un caldo fuori stagione, ma nell'area VIP del cimitero nazionale di Arlington le condizioni sembravano davvero gelide.

Jill Biden, con gli occhi nascosti dietro gli occhiali da sole, aveva un'aria stoica, seduta accanto a Kamala Harris, mentre il marito, il Presidente Joe Biden, pronunciava il discorso per il Veterans Day. La first lady ha guardato dritto davanti a sé, mentre il vicepresidente sorrideva e si appoggiava al marito Doug Emhoff, che sedeva al suo fianco.

doug ehmoff kamala harris jill biden antony blinken veteran day cimitareo di arlington

Da tempo si dice che tra Jill Biden e Harris non si amino particolarmente, una faida che risale alle primarie democratiche del 2020, quando Harris attaccò Joe Biden durante il primo dibattito delle primarie.

La first lady ha fatto campagna per Harris dopo che il marito è stato costretto a rinunciare alla sua candidatura per la rielezione, ma non aveva molta scelta, dato che la campagna di Harris era vista come centrale per mantenere l'eredità di Joe Biden.

Ma ora i voti sono stati conteggiati e i risultati mostrano che Harris ha perso contro Donald Trump in modo schiacciante, lasciando che il campo di Harris e gli alleati di Biden si incolpino l'un l'altro per l’epica sconfitte dei Democratici nel giorno delle elezioni.

joe biden kamala harris veteran day cimitero di arlington

La giornata dei Veterani è stata la prima occasione pubblica in cui il Presidente Biden e il Vicepresidente Harris sono comparsi insieme dopo le elezioni. Biden e Harris sono rimasti fianco a fianco lunedì mattina per celebrare il Veterans Day al cimitero di Arlington.

Le due coppie si sono recate al Cimitero Nazionale di Arlington per assistere alla deposizione di una corona di fiori da parte di Biden alla Tomba del Milite Ignoto.

Nessuno dei due ha parlato mentre si dirigevano verso le loro postazioni per la deposizione della corona di fiori.

doug ehmoff kamala harris jill biden antony blinken veteran day cimitareo di arlington

La first lady ha indossato il nero per celebrare il Veterans Day, che onora i veterani dell'esercito americano. È entrata nel Cimitero Nazionale di Arlington prima del Presidente per prendere posto insieme al resto della folla. Il “second gentlemen” Doug Emhoff l'ha raggiunta.

Jill e Doug hanno osservato Biden deporre la corona di fiori e farsi il segno della croce. Harris era al suo fianco. Hanno poi seguito i loro consorti nell'anfiteatro dove il Presidente si è rivolto ai veterani e ai membri dell'esercito.

joe biden kamala harris veteran day cimitero di arlington

Jill Biden aveva salutato Emhoff con entusiasmo. Hanno chiacchierato mentre prendevano posto e aspettavano l'inizio dei discorsi. Ma quando Harris ha preso posto tra loro, Jill si è concentrata sulla cerimonia. La First Lady è nota per il suo rancore. Lei e Hunter Biden hanno influenzato molto Joe Biden ha deciso di candidarsi per un secondo mandato. Jill faceva parte del gruppo che circondava il presidente quando i leader del partito gli facevano pressione affinché abbandonasse la corsa presidenziale.

joe biden veteran day cimitero di arlington

Biden ha appoggiato Harris per sostituirlo. E Jill ha fatto campagna elettorale per Harris in diversi Stati in bilico. Durante le tappe della campagna elettorale, la first lady ha sottolineato l'impegno per il voto, ricordando agli elettori di ogni Stato quando inizierà il voto anticipato ed esortandoli a recarsi alle urne.

Ha anche messo da parte le voci di tensioni tra lei e la Harris nei primi giorni dell'amministrazione Biden, dopo che la Harris si era scagliata contro Joe Biden nelle primarie democratiche del 2020, per parlare della Harris che ha imparato a conoscere.

JILL BIDEN VESTITA DI ROSSO MAGA AL SEGGIO.

“Io e Kamala abbiamo imparato a conoscerci in questi quattro anni e abbiamo legato per molte cose, ma una di quelle di cui abbiamo parlato è che abbiamo perso le nostre madri, entrambe a causa del cancro, entrambe molto prima di averne bisogno”, ha detto la first lady”

Ha dipinto un'immagine più compassionevole di Harris, raccontando di come la vicepresidente custodisca una ricetta di sua madre e di come abbia lottato per le donne per tutta la vita. Ha anche affrontato il tema delle “bugie” su Harris, che è stato oggetto di teorie cospirative e false affermazioni da parte di Trump. […]

