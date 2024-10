JOE BIDEN SARÀ ANCHE RINCOGLIONITO, MA OPERAI, NERI E ISPANICI L’AVREBBERO PREFERITO A KAMALA HARRIS – LA CAMPAGNA DELLA VICEPRESIDENTE, A 20 GIORNI DALLE ELEZIONI, È IN STALLO: È PER QUESTO CHE PROVA A RACCATTARE VOTI TRA I CONSERVATORI FACENDOSI INTERVISTARE DA “FOX NEWS” - IL VANTAGGIO SU TRUMP NEI SONDAGGI SI È RIDOTTO A POCO PIÙ DEL 2%, TROPPO BASSO PER GARANTIRSI LA VITTORIA NEGLI STATI IN BILICO – TRA AFROAMERICANI E ISPANICI KAMALA HA PERSO IL 10% RISPETTO A BIDEN. E NON È SOLO MISOGINIA. I NERI SI SENTONO TRASCURATI DAI DEM, E I LATINOS SONO INSODDISFATTI PER LA GESTIONE DELL’IMMIGRAZIONE…

La luna di miele di Kamala Harris è finita. Non significa che non possa vincere le presidenziali, però il “momentum”, lo slancio della candidatura, si è esaurito. I sondaggi nazionali vedono i due candidati alla pari, o nel migliore dei casi danno Harris in vantaggio di 3 punti.

Non basta, perché gli stessi manager della sua campagna ammettono che visto l’aiuto regalato ai repubblicani dal sistema del collegio elettorale, lei ha bisogno di essere avanti almeno di 5 punti, perché il distacco abbia un peso per la vittoria finale.

Nei sette Stati decisivi, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina, Georgia, Arizona e Nevada, la situazione è ancora più complicata, con distacchi entro un punto quasi ovunque. La campagna di Trump ha fatto girare un memo in cui celebra lo “scioglimento” della rivale e l’inversione di tendenza.

“Spin”, propaganda, ma non solo. Le difficoltà di Harris sono confermate dalla scelta di farsi intervistare dalla tv conservatrice Fox , nel tentativo di invadere il campo di Trump.

La salute mentale di Donald preoccupa. Lunedì si è fermato durante un comizio in Pennsylvania, perché due persone si erano sentite male, ma poi invece di riprendere la conversazione è rimasto sul palco ad ascoltare musica per 39 minuti.

La sua popolarità però non cala. Gli elettori lo preferiscono su economia e immigrazione, i temi in cima alle preoccupazioni. Sull’immigrazione […] è passato dal muro alla deportazione di massa. Ha scelto una strategia aggressiva, che funziona anche se dice bugie, perché i sostenitori gli credono. Ha rinunciato a conquistare indecisi e moderati, punta solo a motivare la base estremista.

È convinto che riportare alle urne i 74 milioni di americani che lo avevano votato nel 2020 basterà, perché Harris non riuscirà a mobilitare gli 81 milioni di Biden. Quando esagera, minacciando di sovvertire la democrazia, non paga, perché i sostenitori non pensano lo farà. Gli elettori bianchi lo vedono come ultimo argine per non cedere il Paese agli immigrati, e secondo l’ex neocon Robert Kagan sono pronti all’insurrezione, se perdesse.

Stesso discorso per i crociati della battaglia culturale, motivati da aborto, trans, anti woke, e i penalizzati dalla globalizzazione. Poi ha fatto dire a Melania che lei è favorevole all’aborto, per ammorbidire la sua percezione su questo punto debole. Per carpire invece il grande business basta ricordare che aveva invitato a Mar-a-Lago i leader dell’industria dell’energia fossile, promettendo di cancellare tutte le regole e limitazioni della transizione verde, in cambio di un miliardo di dollari alla sua campagna.

Harris è forte tra le donne e chi mette l’aborto in cima alle priorità, ma non basta. Spera nei giovani, ma andranno alle urne? Tra afro americani e ispanici nei sondaggi prende circa il 10% in meno rispetto a Biden.

Per misoginia, come ha lamentato Obama, e per ragioni politiche. I neri si sono sentiti trascurati dai democratici, mentre i latini non sono contenti delle scelte sull’immigrazione, perché chi è entrato legalmente non vuole essere insidiato dagli illegali. Pure i sindacati, decisivi per riportare nella casa democratica i voti dei colletti blu di Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, l’hanno mezzo tradita. Si riconoscevano in Joe, maschio bianco di Scranton, ma meno in una nera della California, anche se era la vice. Secondo Axios ci sono tensioni con Biden, che non si coordina con la sua campagna. Harris non ha ancora perso, ma la corsa è in salita.

