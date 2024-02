JOE, MA ‘NDO BIDEN? – IL PRESIDENTE AMERICANO SI INCAZZA CON CHI GLI DÀ DEL VECCHIO RIMBA, MA POI SCIVOLA NELL'ENNESIMA GAFFE: CHIAMA L'EGIZIANO AL SISI "PRESIDENTE DEL MESSICO" - ANCHE I GIORNALI LIBERAL SCARICANO IL PRESIDENTE DEM DOPO CHE IL PROCURATORE SPECIALE ROBERT HUR HA DEFINITO BIDEN “UN UOMO ANZIANO CON PROBLEMI DI MEMORIA”. IL “NEW YORK TIMES”: “BIDEN DEVE FARE DI PIÙ PER MOSTRARE AL PUBBLICO DI ESSERE IN GRADO DI MANTENERE LA PRESIDENZA…” – RICICCIA IL TORMENTONE DI UNA POSSIBILE CANDIDATURA ALTERNATIVA: MA CHI? MICHELLE OBAMA SCALPITA, MA IL “VECCHIO” JOE NON VUOLE MOLLARE…

1. USA 2024, WSJ: BIDEN FURIOSO MA NON INTENDE MOLLARE LA CORSA

(ANSA) - Joe Biden è "furioso" per il rapporto del procuratore speciale Robert Hur sulle carte segrete. La sua rabbia è stata sfogata dietro le quinte con un gruppo di consiglieri, con i quali il presidente americano non avrebbe nascosto la sua frustrazione.

Ma nonostante la furia e la preoccupazione per la sua età, Biden non sta considerando di lasciare la corsa alla Casa Bianca. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali la first lady Jill è una forte sostenitrice della ricandidatura del presidente.

2. USA 2024, NYT: MOMENTO BUIO PRESIDENZA BIDEN, DEVE FARE DI PIÙ

(ANSA) - Joe Biden deve "fare di più per mostrare al pubblico di essere completamente in grado" di mantenere la presidenza fino a 86 anni. Lo afferma il board editoriale del New York Times, sottolineando che la conferenza stampa del presidente americano di giovedì invece si rassicurare il pubblico ha sollevato "ancora più dubbi" sulle sue capacità cognitive e sul suo temperamento.

"Gli alleati di Biden sono già ricorsi al solito copione di Washington" per demolire il rapporto del procuratore speciale Robert Hur che, al di là delle sue motivazioni, ha presentato dettagli che sono andati ad alimentare le preoccupazioni già esistenti fra gli elettori, osserva il board editoriale.

"Questo è un momento buio per la presidenza Biden, proprio mentre gli elettori si affidano a lui per offrire al Paese un'alternativa al pericolo unico di Donald Trump. Sulle domande più importanti - l'integrità e il carattere richiesto per la presidenza - non ci sono paragoni fra i due. Nei momenti più difficili della sua presidenza, nel sostenere gli alleati minacciati e nel guidare l'economia americana lontano dalla recessione, Biden è stata una presenza saggia a costante.

Deve fare di più per mostrare al pubblico di essere completamente in grado" di mantenere la presidenza fino a 86 anni, mette in evidenza il New York Times incoraggiando un cambio di rotta e anche più conferenze stampa, perché "il mix dell'età e della sua assenza dal palcoscenico hanno eroso la fiducia del pubblico".

3. BIDEN, ORA ANCHE I MEDIA LIBERAL SOLLEVANO DUBBI SU ETÀ E SALUTE. E TORNANO LE VOCI DI UN «CAMBIO IN CORSA»

Sedici anni fa, ancora senatore, Joe Biden, intervistato dalla Cbs, disse che, quando nel 1929 crollò Wall Street, «Roosevelt andò in televisione» per rassicurare e criticare l’avidità degli speculatori. Unico problema: nel 1929 Roosevelt non era presidente. E la televisione non esisteva.

È uno degli aneddoti citati da chi continua a difendere il presidente anche quando scambia nomi e confonde circostanze storiche: ieri ha chiamato Al-Sisi presidente del Messico anziché dell’Egitto mentre mercoledì aveva menzionato per due volte un colloquio del 2021 con l’ex cancelliere tedesco Helmut Kohl, morto nel 2017. […]

Al di là degli errori sui nomi […], i ragionamenti del presidente continuano ad essere lucidi. Ma l’immagine di un uomo sempre più anziano e fragile e lo schiaffo del procuratore speciale Robert Hur che, nel decidere di non procedere contro di lui per i documenti top secret illegalmente detenuti nel garage di casa, lo ha definito «un vecchio con la memoria deteriorata», fanno male: alimentano gli attacchi della destra ma rianimano anche tra i democratici le discussioni sull’opportunità della sua candidatura.

E la reazione umana del presidente che ha convocato una conferenza stampa per replicare, infuriato e offeso, ai «commenti impropri» del procuratore, viene definita dal New York Times un «disastro politico». […] Alla Cnn che gli chiedeva una reazione ai ripetuti sondaggi dai quali emerge che la maggioranza degli americani lo considera troppo vecchio per un secondo mandato presidenziale ha risposto: «Questo è un giudizio solo tuo».

Per The Atlantic […] la questione della senilità di Biden non può più essere ignorata. Commenti critici anche da altri media, dal Guardian al sito Politico.com. Intanto sulle reti sociali si moltiplicano i confronti tra le esitazioni e gli sbagli di Biden e Putin che ha sostenuto un’intervista di oltre due ore con Tucker Carlson, parlando di tutto, facendo complesse ricostruzioni storiche senza mai sbagliare un nome o aver bisogno di leggere qualcosa.

L’ex braccio destro di Obama alla Casa Bianca, David Axelrod, nota che, […] quanto sta accadendo e il cambiamento dei meccanismi delle campagne elettorali hanno fatto precipitare il presidente in un problema di comunicazione difficile da risolvere.

Torna, inevitabile, il tormentone di una possibile candidatura alternativa, ma la situazione rimane quella descritta nei giorni scorsi: le primarie sono ormai cominciate, non possono essere presentate altre candidature. L’unica possibilità è un ritiro di Biden a ridosso o durante la convention democratica del prossimo agosto. E i nomi alternativi rimangono quelli di governatori come quelli della California e del Michigan, Gavin Newsom e Gretchen Whitmer, con sullo sfondo la suggestione di Michelle Obama. Ma il furioso Biden di questi giorni tutto sembra meno che uno pronto a mollare.

