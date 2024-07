KAMALA AROUND THE WORLD/2 – IN EUROPA LA HARRIS NON È CONSIDERATA UN FULMINE DI GUERRA. IN UN COLLOQUIO PRIVATO, LA TEDESCA ISABEL SCHNABEL, MEMBRO DEL CONSIGLIO ESECUTIVO DELLA BCE, L’HA CRITICATA DEFINENDOLA “INVISIBILE” E SBERTUCCIANDOLA: “NON VINCERÀ MAI LE ELEZIONI” - I FUNZIONARI DELL’UE SOSTENGONO CHE SIA POCO SPONTANEA E PER NIENTE EMPATICA: “I SUOI INTERVENTI SONO PROGRAMMATI, E NON TIENE DISCORSI SENZA TELEPROMPTER…” – KAMALA HA DEDICATO POCA ATTENZIONE DEDICATA ALL’EUROPA (TANTO C’ERA BIDEN)

Traduzione dell'articolo di Suzanne Lynch e Ben Munster per www.politico.eu

Il ritiro di Joe Biden dalle elezioni presidenziali statunitensi ha posto ai politici europei una nuova e urgente domanda: Come sarebbe Kamala Harris come presidente?

La vicepresidente Harris è ora la favorita per diventare la candidata democratica a sfidare Donald Trump nelle elezioni di novembre. Parlando apertamente, politici e funzionari europei centristi hanno suggerito che la Harris deve ancora convincerli di poterlo battere.

Isabel Schnabel, membro del consiglio esecutivo della Banca centrale europea, all'inizio dell'anno ha criticato a caldo la vicepresidente definendola "invisibile" e prevedendo che non avrebbe mai vinto. Il processo di selezione del Partito Democratico "è un fallimento", ha detto Schnabel nei commenti riportati qui per la prima volta.

"Avrebbero dovuto creare un altro candidato al posto di Kamala Harris fin dall'inizio", ha detto Schnabel in una conversazione privata prima di un evento di febbraio, apparentemente ignara del fatto che le sue osservazioni sarebbero state trasmesse in diretta streaming. "Non vincerà mai le elezioni, non c'è speranza". Il commento successivo di Schnabel è stato particolarmente tagliente: "Non la conosco nemmeno perché è stata così invisibile".

Lunedì la BCE ha definito le citazioni "fuorvianti", affermando che Schnabel "non commenta mai in pubblico gli eventi politici". Parlando in privato - anche se non a microfono acceso - altre persone che conoscono lo stile diplomatico di Harris hanno criticato i suoi discorsi, ricordando che tendeva a leggere da un testo preparato in modo stentato.

Due funzionari che hanno incontrato Harris alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco all'inizio di quest'anno hanno dichiarato a POLITICO che la donna ha mostrato un'immagine divisa in due parti.

Da un lato, i suoi interventi in pubblico sono stati altamente programmati - discorsi pronunciati tramite il teleprompter, con poca spontaneità, e il suo discorso del 2023 alla stessa conferenza è stato particolarmente mal accolto, in quanto le linee di applauso sono state interrotte e lei non è riuscita a entrare in contatto con il pubblico.

Un altro esempio è la sua apparizione, con tanto di piattume, a una conferenza sull'intelligenza artificiale nel Regno Unito nel 2023. La Harris è salita sul palco in ritardo, con musica presidenziale, e ha tenuto un discorso - descritto a POLITICO come "banale" da un partecipante - che ha messo in discussione il tema della conferenza.

Il governo britannico, all'epoca guidato da Rishi Sunak, ha descritto il coinvolgimento del vicepresidente come un fatto positivo, ma in private il premier non sarebbe rimasto impressionato dal fatto di essere stato messo in ombra durante il suo stesso evento e ha reso nota la sua reazione ai funzionari della Casa Bianca.

Ma gli incontri fuori agenda di Kamala mostrano un lato più impegnato e carismatico, hanno detto due funzionari, sia che si tratti di vertici con politici europei, sia che si tratti di partecipare a riunioni sull'Iniziativa dei Tre Mari, una politica statunitense che cerca di costruire collegamenti tra i mari Baltico, Adriatico e Nero.

Un funzionario ha sottolineato che Bruxelles è stata eccessivamente compiaciuta della forza delle relazioni dell'UE con gli Stati Uniti durante gli anni di Biden. Dopo gli sconvolgimenti di Trump, i legami transatlantici si sono consolidati nei mesi successivi all'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022, quando Washington e Bruxelles hanno lavorato fianco a fianco per respingere Vladimir Putin.

Ma con il team di Biden così attivo ed empatico, i funzionari dell'UE non hanno fatto altrettanto per entrare in contatto con Harris. "Si può sostenere che l'UE avrebbe dovuto fare uno sforzo maggiore per coltivare le relazioni con Harris, data l'età di Biden", ha detto un alto funzionario dell'UE, come altri che hanno parlato a condizione di anonimato per discutere di questioni delicate. "Ma d'altra parte, non è stato facile per lei. Non è stato facile trovare occasioni per incontrare Harris".

Anche in Gran Bretagna i funzionari stanno cercando di capirla, sperando che la scelta del suo compagno di corsa aiuti a fare luce su ciò che farebbe se fosse eletta. "Si lavorerà molto per capire come sarà una presidenza di Kamala, cosa pensa e cosa prova in merito alle questioni e come ci si comporta con lei e con le persone che la circondano", ha dichiarato un funzionario britannico. "Penso che abbiamo bisogno di vedere il suo vicepresidente e poi potremo valutare l'intero ticket e mettere le mani su ogni singolo pezzo del ticket".

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, appena rieletta per un mandato di cinque anni, ha avuto un solo incontro bilaterale con Harris, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2022, anche se le due si sono incontrati in occasione di altri eventi internazionali. In pubblico, i politici europei sono intenzionati a rimanere positivi.

"Auguro tutto il meglio a Kamala Harris, è una donna forte, le auguro tutto il meglio", ha detto il ministro degli Esteri belga Hadja Lahbib ai giornalisti prima di una riunione dei ministri degli Esteri a Bruxelles lunedì - la cosa più vicina a un'approvazione da parte di un politico europeo presente alla riunione.

"Ho visto la Vicepresidente Harris in ognuna delle sue apparizioni alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco e l'ho trovata una donna molto carismatica, intelligente e spiritosa, chiaramente impegnata nelle sue convinzioni transatlantiche", ha dichiarato Roderich Kiesewetter, un importante legislatore cristiano-democratico della Commissione Affari Esteri di Berlino.

Non lo dicono ad alta voce, ma la domanda cruciale per molti nel mainstream dell'UE non è come sarebbe la Harris alla Casa Bianca, ma se ha ciò che serve per battere Trump e arrivarci.

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha reso omaggio al presidente Biden in un'intervista rilasciata lunedì a POLITICO. Non ha voluto commentare la probabile nomina di Harris perché il processo è ancora in corso. "Supponendo che sia lei la candidata, penso che sarebbe inappropriato per noi europei interferire nelle elezioni americane", ha detto, aggiungendo: "ma è certamente opportuno che ci prepariamo per ogni evenienza".

