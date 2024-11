KAMALA, BUTTATI SUL MARSALA! NEL 2017, DOPO LA SUA INASPETTATA SCONFITTA, HILLARY CLINTON (CHE AVEVA PRESO PIU' VOTI POPOLARI DI TRUMP) CONFIDÒ DI ESSERE STATA MOLTO DEPRESSA DOPO LE ELEZIONI E DI AVER RITROVATO LE FORZE CON UN MIX DI PREGHIERA, YOGA E “UNA GIUSTA DOSE DI CHARDONNAY” – PER DIMENTICARE LA DISFATTA, ALLA HARRIS SURCLASSATA DAL TYCOON SERVIRA’ DI SICURO QUALCHE ALCOLICO PIU’ POTENTE…

il discorso della sconfitta di kamala harris

(...) Nel 2017, dopo la sua inaspettata sconfitta, Hillary Clinton confidò di essere stata molto depressa dopo le elezioni. E di aver ritrovato le forze con un mix di preghiera, yoga e «una giusta dose di Chardonnay». Sul palco della Howard Harris appare stremata ma non sconfitta: «Concedo le elezioni, ma non concedo e non rinuncio alla lotta che ha alimentato la nostra campagna. La lotta per le libertà, la parità e gli ideali al cuore della nostra nazione che riflettono il meglio del nostro Paese. Non smetterò mai di battermi. Non è il momento di arrenderci, ma di rimboccarci le maniche».

