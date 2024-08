KAMALA COL SUO NOME: NON È UNA CONVENTION, MA UNA PASSERELLA – PER LA HARRIS A CHICAGO È ARRIVATO IL GOTHA DELLO STAR SYSTEM AMERICANO: DALLA REGINA DEI SALOTTI OPRAH WINFREY A SPIKE LEE FINO A EVA LONGORIA E KERRY WASHINGTON E LA STAR DELL'NBA STEPH CURRY - GIALLO SU BEYONCÉ: NELLA NOTTE ERA STATA DATA PER CERTA LA SUA PRESENZA, MA ALLA FINE NON SI È VISTA SUL PALCO (DOVE È SUONATA LA SUA CANZONE "FREEDOM") – VIDEO: IL SIPARIETTO DELLE NIPOTINE DI KAMALA CHE INSEGNANO COME SI PRONUNCIA IL SUO NOME…

Harris accetta la nomination, 'non torneremo indietro'

Estratto dell'articolo di Serena di Ronza e Benedetta Guerrera per l'ANSA

Beyonce' [...] era attesa e molte indiscrezioni ne indicavano la presenza ma [...] sul palco non e' salita. A dare spettacolo e' stata Pink, ma anche una serie di star di Hollywood, da Kerry Washington a Eva Longoria.

kerry washington alla convention dei democratici 2

"COME SI PRONUNCIA KAMALA?": SUL PALCO DI CHICAGO KERRY WASHINGTON CHIAMA LE NIPOTINE DELLA CANDIDATA PRESIDENTE

Da www.repubblica.it

Divertente siparietto nella notte di Kamala Harris alla convention democratica: sul palco l'attrice Kerry Washington e le due nipotine della candidata presidente giocano con il pubblico sulla pronuncia del nome della zia. "Comma", come la virgola in inglese, e "La", come la nota musicale. La folla partecipa entusiasta

oprah winfrey alla convention dei democratici 1

GIOIA, MUSICA E VOGLIA DI LIBERTÀ DA OPRAH A PINK LA CONVENTION È POP

Estratto dell’articolo di Anna Lombardi per “la Repubblica”

«Chi dice che non si può tornare a casa?». La regina dei salotti tv Oprah Winfrey ha esordito così, apparendo mercoledì sera a sorpresa, sul palco della Convention Democratica: con una citazione del romanziere Thomas Wolfe usata solitamente per dire che quando si torna a qualcosa, la si trova diversa. La donna più influente d’America in abito porpora, rimando a quel Il Colore Viola che negli anni ‘80 ne lanciò la carriera e di cui ha prodotto il remake l’hanno scorso - alludeva certo al fatto che da Chicago andava in onda lo show da lei condotto per un quarto di secolo.

kamala harris alla convention nazionale democratica di chicago

Ma pure all’unico altro discorso politico della sua lunga carriera di «orgogliosa elettrice indipendente»: l’endorsement dato alla convention dem del 2008, al primo afroamericano in corsa per la presidenza, Barack Obama (sostenne poi pure Hillary Clinton nel 2016 e Joe Biden nel 2020, ma senza spendersi in apparizioni).

barack obama e spike lee alla convention dei democratici

[…]

i dem si sono ripresi la parola freedom , libertà: fin troppo abusata da Donald Trump per alludere a regole di governo a suo dire invasive. Non a caso è pure il titolo della canzone regalata da Beyoncé alla campagna di Harris, ieri colonna sonora della caduta dei palloncini, culmine della serata. E poi parlano di joy, gioia in opposizione alla visione cupa dell’America trumpiana. Ecco le parole d’ordine per conquistare elettori a tutto campo.

eva longoria alla convention dei democratici 2

E con ogni mezzo, fino a trasformare il partito in movimento. Un lavoro da compiere in poco più di 70 giorni cui si sono già aggregati con entusiasmo musicisti, attori e pure sportivi come Steve Kerr, il campione di basket che ha allenato il team olimpico statunitense, oro alle Olimpiadi di Parigi.

steve kerr appoggia kamala harris

Tutti intenti a mobilitare la loro “fandom”, le comunità di fan: considerate potente forza politica delle presidenziali 2024 (anche grazie a meme e remix messi in circolazione da star come Charli XCX e Taylor Swift). Esserci è così importante, che qualcuno si è accontentato di starsene coi delegati dei diversi stati: come il regista Spike Lee (New York), il rapper Lil Jon (Georgia), l’attrice Eva Longoria (Texas). Dal palco della convention ce n’è invece per ogni gusto: ed età, con particolare attenzione ai più giovani.

eva longoria alla convention dei democratici 1

È a loro che si rivolge Kenan Thompson, l’esilarante comico afroamericano, star del programma satirico Saturday Night Show [...]

A dare fiducia ci prova Amanda Gorman, la più giovane poetessa laureata d’America che già declamò i suoi versi all’insediamento di Biden nel 2020. […]

lil jon alla convention dei democratici 1 kerry washington alla convention dei democratici 1 kenan thompson alla convention dei democratici 1 oprah winfrey alla convention dei democratici 2 IL TRUMP-OLINO DI KAMALA - VIGNETTA BY GIANNELLI kamala harris alla convention nazionale democratica di chicago 1 doug ehmoff kamala harris maya harris, sorella di kamala lil jon alla convention dei democratici 2