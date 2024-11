3 nov 2024 11:00

KAMALA HA TROVATO FINALMENTE LA SUA STRADA: LO SHOW BUSINESS - LA HARRIS SI PRESENTA “A SORPRESA” AL “SATURDAY NIGHT LIVE” PER UNO SKETCH INSIEME ALLA SUA IMITATRICE, MAYA RUDOLPH – “PUOI FARE QUALCOSA CHE IL TUO AVVERSARIO NON PUÒ FARE: PUOI APRIRE LE PORTE. METTIAMO FINE AL DRAMMA. KEEP KAMALA AND CARRY ON” – MA LA GAG-ATA NON SPOSTERÀ VOTI: TUTTO L’ESTABLISHMENT DELLO SHOW BUSINESS È SCHIERATO APERTAMENTE CON LA HARRIS DA MESI. GLI ELETTORI INDECISI NON CAMBIANO IDEA PERCHÉ GLIELO CHIEDONO I MILIONARI DI HOLLYWOOD… - VIDEO