KAMALA HARRIS PUO' CONTARE ANCHE SU "TERMINATOR" - ARNOLD SCHWARZENEGGER SOSTIENE LA VICEPRESIDENTE DEMOCRAT (COME QUASI TUTTI I VIP DI HOLLYWOOD): "CON TRUMP SARANNO ALTRI QUATTRO ANNI DI STRONZATE SENZA RISULTATI, CHE CI RENDERANNO SEMPRE PIÙ ARRABBIATI, PIÙ DIVISI E PIENI DI ODIO" - L'EX GOVERNATORE REPUBBLICANO DELLA CALIFORNIA E' UN FIUME IN PIENA: "DOBBIAMO CHIUDERE QUESTO CAPITOLO. TRUMP DIVIDERÀ, INSULTERÀ, TROVERÀ NUOVI MODI PER ESSERE PIÙ ANTI-AMERICANO DI QUANTO LO SIA GIÀ STATO..."

ARNOLD SCHWARZENEGGER

(ANSA) - WASHINGTON, 30 OTT - Arnold Schwarzenegger ha dato il suo sostegno a Kamala Harris in un lungo post su X. Con Donald Trump "saranno altri quattro anni di str.. senza risultati che ci renderanno sempre più arrabbiati, più divisi e pieni di odio", ha scritto la star di Teminator ed ex governatore della California. "Dobbiamo chiudere questo capitolo della storia americana, e so che l'ex presidente Trump non lo farà. Dividerà, insulterà, troverà nuovi modi per essere più anti-americano di quanto lo sia già stato", ha attaccato dichiarando che l'unico modo per voltare pagina è "votando per Harris e Walz".

kamala harris e tim walz - convention nazionale democratica chicago TIM WALZ E KAMALA HARRIS COME SCEMO E PIU SCEMO - MEME KAMALA HARRIS - TIM WALZ

arnold schwarzenegger fotografato da annie leibovitz arnold schwarzenegger fermato all aeroporto di monaco arnold il libro fotografico 6 arnold il libro fotografico 10 ARNOLD SCHWARZENEGGER