KAMALA MEJO DI ROCKY! – LA VICEPRESIDENTE DEGLI STATI UNITI È STATA BECCATA MENTRE SI ALLENAVA SULLA SCALINATA DEL LINCOLN MEMORIAL DI WASHINGTON: UNA CORSETTA SUI GRADINI CHE A MOLTI HA RICORDATO IL CELEBRE ALLENAMENTO DI SYLVESTER STALLONE SULLE SCALE DEL PHILADELPHIA MUSEUM OF ART… – VIDEO

Da www.repubblica.it

kamala harris si allena sulle scale del lincoln memorial 2

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris è stata vista allenarsi domenica mattina sulla scalinata del Lincoln Memorial di Washington. Una corsetta sui gradini che ha ricordato il celebre allenamento di Sylvester Stallone in "Rocky" sulle scale del Philadelphia Museum of Art. La numero due del governo statunitense è stata seguita da vicino da una guardia del corpo mentre alcuni passanti ne hanno approfittato per scattarle delle foto

