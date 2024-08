KAMALA? I’M LOVIN IT – HARRIS RIVELA IN UNO SPOT ELETTORALE DI AVER LAVORATO DA MCDONALD’S DURANTE GLI STUDI: UN MODO PARACULO PER PIACERE ALLA CLASSE MEDIA E DISTANZIARSI DA TRUMP, CHE HA EREDITATO TUTTA LA SUA RICCHEZZA ED È “NATO CON UN CUCCHIAIO D’ARGENTO IN BOCCA” – SULLA “MIDDLE CLASS” BIANCA SI GIOCA TUTTA LA CAMPAGNA ELETTORALE NEGLI STATI IN BILICO: NON A CASO IL TYCOON HA SCELTO COME VICE “L’HILLBILLY” JD VANCE (CHE PER ORA, GLI HA CREATO SOLO GRANE…)

Traduzione dell’articolo di Emily Heil per www.washingtonpost.com

La candidata democratica alle presidenziali Kamala Harris sta enfatizzando il suo retroterra “middle-class”, e una delle frasi su cui si sta basando nelle apparizioni pubbliche per far valere le sue ragioni è una voce meno nota del suo curriculum: ex lavoratrice di McDonald's.

In uno spot pubblicitario che ha debuttato venerdì, la campagna della Harris ha messo in evidenza il suo periodo di lavoro al fast food degli archi dorati. Mentre la telecamera scorre su una serie di foto di famiglia d'epoca, la voce narrante intona: "È cresciuta in una casa della classe media. Era figlia di una madre lavoratrice. E ha lavorato da McDonald's durante l’università".

La Harris ha menzionato il lavoro anche durante il comizio di sabato a Las Vegas, dove ha detto a una folla entusiasta che "solo in America" due ragazzi della classe media - riferendosi a lei e al suo compagno di corsa, il governatore del Minnesota Tim Walz - possono crescere e candidarsi alle più alte cariche del Paese. "Ho avuto un lavoro estivo da McDonald's", ha detto, per sottolineare il suo umile background.

Harris ha già menzionato il suo periodo da McDonald's in passato. Ma la sua esperienza di lavoratrice di fast-food con la visiera non è certamente nota come molte altre esperienze, come procuratore generale della California, senatore, vicepresidente - o anche cuoco appassionato e fanatica delle scarpe da ginnastica Converse. Quindi, per molte persone che stanno iniziando a conoscere la Harris dopo che il presidente Joe Biden si è ritirato dalla corsa tre settimane fa, questa è un'informazione nuova di zecca.

Fare il nome del gigante dei fast-food è, come ogni cosa nella politica di alto livello, una mossa deliberata, calibrata per ottenere un effetto. In questo caso, la menzione è in parte legata alla relazionalità. E ciò è dovuto a un dato sconcertante: secondo la catena di fast-food, un americano su 8 ha lavorato da McDonald's a un certo punto della sua vita.

McDonald's ha annunciato questa statistica l'anno scorso, quando ha introdotto l'iniziativa 1 in 8, una campagna per celebrare il suo vasto esercito di lavoratori ed ex lavoratori. L'azienda ha dichiarato di aver condotto un sondaggio su un campione rappresentativo di adulti americani e ha scoperto che il 13,7% delle persone ha dichiarato di aver lavorato o di lavorare attualmente per la catena.

Martha McKenna, una stratega dei media che realizza spot televisivi per i candidati democratici, sostiene che far risaltare questa parte del curriculum di Harris non è solo una questione di apparire popolare. Il settore dei servizi è la parte più grande dell'economia americana, osserva. Milioni di persone lavorano nel settore della ristorazione e il fatto che lei dica "ho avuto questa esperienza e ha plasmato le mie politiche" è potente", afferma.

E questo crea un ulteriore contrasto con il suo avversario repubblicano, l'ex presidente Donald Trump. "È una parte importante della sua vita e della sua esperienza da mettere in evidenza contro un uomo che ha ereditato la sua ricchezza, che è nato con un cucchiaio d'argento in bocca", dice McKenna.

Walz ha insistito su questa distinzione durante un discorso tenuto martedì davanti a una folla di sindacalisti, mettendo in discussione l'etica del lavoro di Trump in contrasto con il lavoro nei fast-food di Harris. "Riuscite a immaginare Donald Trump che lavora in un McDonald's, cercando di preparare un McFlurry o qualcosa del genere?". ha chiesto Walz. "Non riuscirebbe a far funzionare quella dannata macchina per i McFlurry nemmeno se gli costasse qualcosa".

Anche altri personaggi famosi hanno indossato l'uniforme di McDonald's, tra cui Jeff Bezos, Lin-Manuel Miranda, Pharrell Williams, Shania Twain e l'ex candidato alla vicepresidenza Paul Ryan.

La Harris ha già fornito alcuni dettagli sul suo incarico presso il “Golden Arches”, anche durante un'apparizione di aprile al "The Drew Barrymore Show". Ha descritto i suoi compiti come preparare le patatine e gestire la cassa. (Su Facebook ha anche raccontato di aver lavorato alle macchine per il gelato della catena, notoriamente molto difficili da gestire). E, quando le è stato chiesto, ha rivelato cosa ordinava al suo precedente datore di lavoro: un “Quarter Pounder” con formaggio e patatine.

Non sappiamo con precisione quando la Harris abbia lavorato da McDonald's. Lo spot dice vagamente che è stato "mentre si laureava", ma non specifica se durante gli anni della laurea o della specializzazione in legge.

L'attrice ha anche fatto riferimento al suo lavoro estivo nel 2019, quando si è unita ai lavoratori di McDonald's di Las Vegas che protestavano e scioperavano per ottenere salari più alti. "Ero una studentessa quando lavoravo da McDonald's", ha detto alla folla in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

"Non c'era una famiglia che contava su di me per pagare l'affitto, mettere il cibo in tavola e far arrivare le bollette alla fine del mese. Ma la realtà di McDonald's è che la maggior parte delle persone che vi lavorano oggi fanno affidamento su quel reddito per sostenere un nucleo familiare e una famiglia".

Lo stesso anno, la Harris ha espresso solidarietà ai dipendenti di Detroit che si battevano per un salario di 15 dollari e ha dichiarato di sostenere le lavoratrici di McDonald's che sostenevano di aver subito molestie sessuali in una sede di Mason, nel Michigan (l'ex proprietario del franchising alla fine ha patteggiato la causa collettiva per 1,5 milioni di dollari; l'azienda McDonald's ha sostenuto con successo di non aver assunto le donne molestate).

"Molte persone negli Stati Uniti iniziano la loro carriera lavorativa con lavori di questo tipo", afferma il professore di storia della Georgetown Joseph McCartin, che è anche direttore esecutivo della Kalmanovitz Initiative for Labor and the Working Poor. "Molte persone, ovviamente, rimangono in quei lavori per molto tempo e mettono su famiglia, o cercano di farlo, e per chiunque abbia lavorato nel settore, penso che questo dica immediatamente qualcosa su Kamala Harris e su quello che ha passato durante la sua carriera".

Entrambe le campagne, ha detto McCartin, si stanno impegnando particolarmente per attirare gli elettori della classe operaia in questo ciclo, compresa la scelta di Trump di JD Vance - che ha fatto della propria educazione operaia una parte importante della sua identità - come suo compagno di corsa.

Egli attribuisce questa attenzione in parte all'aumento dell'insoddisfazione dei lavoratori che ritengono di non essere stati trattati in modo equo. "C'è un incipiente malcontento di classe che si esprime in molti modi diversi: può essere espresso in iniziative sindacali come quelle che si stanno vedendo da Starbucks, o può anche essere espresso in una sorta di modalità populista di destra", dice McCartin. "Le questioni di classe hanno un peso significativo in questa campagna".

Naturalmente, Trump non è estraneo a McDonald's, anche se la sua esperienza è dall'altra parte della cassa. Trump è un fan accanito della catena e, secondo il genero Jared Kushner, il suo ordine abituale è un Big Mac, un Filet-O-Fish e un frullato alla vaniglia. Le informazioni sul finanziamento della campagna elettorale hanno mostrato che la campagna presidenziale di Trump spende molto presso la catena.

Si è fatto consegnare ordini di McDonald’s sia durante il suo processo per frode in ottobre che durante il processo per il pagamento di denaro sporco in aprile. E ha notoriamente servito più volte i Big Mac agli atleti in visita alla Casa Bianca.

Trump ha dichiarato di apprezzare la pulizia di McDonald's e lo scrittore Michael Wolff sostiene nel suo libro "Fire and Fury: Inside the Trump White House" che questa preferenza è in parte alimentata dalla paura di Trump di essere avvelenato. Quando Trump ordinava alla catena di fast-food, "nessuno sapeva del suo arrivo e il cibo era tranquillamente preconfezionato", scrive Wolff.

La Harris non è nota per essere una grande appassionata di fast food e, sebbene sappiamo che è una cuoca casalinga avventurosa con un palato sofisticato, non è immune a cibi che alcuni potrebbero considerare di basso livello. In un video in cui insegna all'allora collega senatore Mark R. Warner come preparare i panini al tonno, professa il suo amore per il Miracle Whip e dichiara che la mortadella fritta è "deliziosa".

È una fan dichiarata delle bustine di ketchup che accompagnano le patatine fritte di McDonald's. "Quel ketchup è particolarmente denso e ha un po' di dolcezza", ha detto durante la sua apparizione al "The Drew Barrymore Show". E poi c'è il suo trucco per mangiare al volo. La vicepresidente ha raccontato alla Barrymore come proteggeva i suoi abiti da fuoriuscite e briciole durante la campagna elettorale. "Aprivamo un sacco della spazzatura", ha detto. "È un bavaglino davvero grande e massiccio".

Come molte altre cose in politica, mettere in evidenza la sua esperienza di lavoratrice di fast-food potrebbe essere un'arma a doppio taglio per Harris. A quanto pare, potrebbe aver creato delle aspettative elevate. "Va bene Kamala", ha scritto un potenziale sostenitore su X, "garantisci che la macchina del gelato funziona sempre da @McDonalds e potresti ottenere il mio voto".

