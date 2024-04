14 apr 2024 16:40

KHAMENEI CHE ABBAIA, NON MORDE - L'OFFENSIVA CONTRO ISRAELE È STATA BEN CALIBRATA DALLA GUIDA SUPREMA PER NON PROVOCARE UNO SCONTRO DIRETTO CON GLI STATI UNITI, MA NON E’ DETTO CHE ABBIA FATTO BENE I CONTI - GIA' DOPO L'UCCISIONE DEL GENERALE SULEIMANI (COLPITO DA UN DRONE AMERICANO NEL 2020), LANCIO' UNA RAPPRESAGLIA CONTRO I MILITARI STATUNITENSI NELLA REGIONE, SAPENDO BENE DI NON UCCIDERNE NESSUNO. IERI SAPEVA CHE I DRONI SAREBBERO STATI FERMATI DALL'IRON DOME, MA LO SHOW GLI E' SERVITO IN PATRIA PER NON PASSARE COME QUELLO CHE PIEGA IL CAPO DAVANTI AGLI USA... - VIDEO