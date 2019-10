IL KIEV-GATE POTREBBE ESSERE UNA MANNA PER TRUMPONE: SI PARLA TUTTI GIORNI DEI PROBLEMI DI SESSO, DROGA E CORRUZIONE DEL FIGLIO DI BIDEN, E I DEMOCRATICI SI AVVITERANNO SU UN IMPEACHMENT CHE AL MOMENTO È IMPOSSIBILE, CON I DEM PIÙ IMPORTANTI DI CAMERA E SENATO CHE TOGLIERANNO SPAZIO AI CANDIDATI. COSTRETTI AD ANDARE NELLE FATTORIE DELL'OHIO A PARLARE DI TELEFONATE CON L'UCRAINA E NON DI SUSSIDI O SANITÀ

Federico Rampini per “la Repubblica”

Il video mostra Joe Biden che minaccia di cancellare un miliardo di dollari di aiuti all' Ucraina, se non viene cacciato un procuratore di quel Paese. «Quando il presidente Trump chiede all' Ucraina di indagare sulla corruzione, i democratici vogliono destituirlo. Hanno perso l' elezione. Ora la vogliono rubare». È la pubblicità a pagamento che la campagna elettorale di Donald Trump sta mandando in onda su diverse reti tv. Non appena i democratici hanno avviato alla Camera la procedura d' impeachment, dal quartier generale della campagna per la rielezione di Trump è partita un' offensiva pubblicitaria da 10 milioni di dollari.

Mentre nel partito repubblicano sono ancora minoritarie le voci di chi prende le distanze dal presidente, o addirittura ne appoggia l' impeachment, in quello democratico le accuse a Biden trovano un terreno favorevole. Il partito è diviso sulla nomination nella corsa alla Casa Bianca 2020. L' ala sinistra - la stessa che ha sempre richiesto l' interdizione del presidente - è anche la più feroce avversaria di Biden. Ora potrebbe aver preso due piccioni con una fava: la prima vittima dell' impeachment rischia di essere proprio il vicepresidente di Barack Obama.

Mentre la condanna finale di Trump al momento appare improbabile - servono i voti di due terzi del Senato, dove i repubblicani hanno la maggioranza - per condannare Biden è sufficiente un' emorragia di consensi nella base.

Il problema dell' ex numero due è lo stesso Kiev-gate che inguaia Trump. All' origine dello scandalo c' è una vicenda in cui sono coinvolti due Biden, padre e figlio. L' inizio di quella storia è nel 2014, quando il presidente ucraino Viktor Yanukovitch viene deposto da proteste anti-russe e filo-occidentali. Gran parte della sua "famiglia" - il clan mafioso che lo circonda - fugge in Russia. Uno degli oligarchi vicini a Yanukovitch decide di rimanere in Occidente. E' Mykola Zlochevsky, magnate del gas.

La sua azienda, la Burisma, è al centro di accuse di corruzione.

Quando Zlochevsky era ministro dell' Energia dal 2010 al 2012 la Burisma si vide assegnare diverse licenze statali. Lui sosteneva di aver ceduto il controllo dell' azienda; in realtà lo aveva trasferito a se stesso, tramite società-ombra a Cipro.

Zlochevsky dopo la caduta del suo protettore finisce sotto inchiesta in patria e all' estero: è tra gli indagati da parte dell' Fbi che cerca di recuperare ben 100 miliardi di dollari trafugati da Yanukovitch.

Nell' aprile l' oligarca nomina nel consiglio di amministrazione di Burisma Hunter Biden, figlio del vicepresidente democratico allora in carica a Washington. Con uno stipendio da 50.000 dollari al mese. È la vicenda per la quale Trump - nella "telefonata da impeachment" - ha chiesto al neopresidente ucraino un aiuto per inguaiare Biden.

Nel frattempo Hunter si è dimesso. Le indagini ucraine in passato non lo hanno mai incriminato. Sta di fatto che suo padre quando era il vice di Obama si occupava da vicino della crisi ucraina e in nome della lotta alla corruzione aveva chiesto la cacciata di un procuratore. Ora i media - non solo quelli di destra - scavano sul passato di Hunter, compresa una causa di divorzio in cui la ex-moglie lo accusa di aver dilapidato una fortuna in droga e prostitute.

Nulla di tutto ciò è paragonabile alla gravità del gesto di Trump, la richiesta a un governo straniero d' immischiarsi nella campagna elettorale americana. Tuttavia Biden stava già calando nei sondaggi, tallonato dalla beniamina della sinistra, Elizabeth Warren: questo potrebbe essere il colpo di grazia.

