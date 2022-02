6 feb 2022 08:00

KIEV NEL MIRINO - SECONDO LA CASA BIANCA, LA RUSSIA HA MESSO INSIEME IL 70% DELLE FORZE NECESSARIE PER UNA INVASIONE COMPLETA DELL'UCRAINA, CHE POTREBBE CAUSARE FINO A 50 MILA MORTI CIVILI E 23 MILA MILITARI UCRAINI (OLTRE A 3000-10.000 SOLDATI RUSSI), FAR CAPITOLARE KIEV IN DUE GIORNI E SCATENARE UNA CRISI UMANITARIA CON FINO A 5 MILIONI DI RIFUGIATI IN EUROPA L'INTELLIGENCE USA PENSA CHE, PER UN’EVENTUALE INVASIONE, PUTIN NON SI MUOVERÀ FINO ALLA SECONDA METÀ DI FEBBRAIO, QUANDO IL TERRENO GHIACCIATO AGEVOLEREBBE IL PASSAGGIO DEI MEZZI PESANTI