LA LADY DI FERRO FA ANCORA PAURA – KEIR STARMER HA FATTO RIMUOVERE UN RITRATTO DI MARGARET THATCHER DAL SUO STUDIO, AL NUMERO 10 DI DOWNING STREET – LA NOTIZIA È STATA RIVELATA DA TOM BALDWIN, BIOGRAFIA DEL NEOPREMIER LABURISTA – STARMER TROVAVA "INQUIETANTE" IL QUADRO, PER LO SGUARDO DURO DELLA PREMIER MORTA NEL 2013 – L’IRA DEI TORIES: “NON HA ALCUN ROSPETTO PER LA NOSTRA STORIA, È MESCHINO…”

Margaret Thatcher con il suo ritratto realizzato da Richard Stone

(ANSA) - Il neo premier laburista Keir Starmer ha fatto rimuovere un ritratto di Margaret Thatcher dal numero 10 di Downing Street dopo il suo insediamento avvenuto il mese scorso. Lo ha rivelato il suo biografo Tom Baldwin, giornalista ed ex consulente del Labour, durante un intervento alla fiera del libro di Aye Write a Glasgow.

Baldwin ha parlato di un incontro avvenuto con Starmer nello studio dove si trovava il quadro e del fatto che entrambi lo trovassero "inquietante" per lo sguardo della defunta premier conservatrice, in carica dal 1979 al 1990, soprannominata non a caso la Lady di ferro: da lì la decisione da parte del primo ministro di toglierlo, nonostante le sue posizioni moderate e gli elogi rivolti in precedenza alla Thatcher.

L'ironia della storia, inoltre, ha voluto che il ritratto realizzato da Richard Stone fosse stato commissionato da Gordon Brown - l'ultimo premier laburista in carica prima della lunga stagione dei Tory al potere durata 14 anni e conclusasi solo il mese scorso con la vittoria elettorale di Starmer - e presentato durante un ricevimento privato nel 2009.

keir starmer a downing street

La notizia della rimozione ha fatto infuriare i Conservatori: il deputato Greg Smith ha puntato il dito contro "l'assoluta meschinità di Starmer" che non mostra "nessun rispetto per la nostra storia e per i precedenti primi ministri".

ritratto di Margaret Thatcher realizzato da Richard Stone

Keir Starmer KEIR STARMER - ILLUSTRAZIONE DEL FINANCIAL TIMES