25 ago 2021 11:33

LASCHET NON RIDE PIÙ - PER LA PRIMA VOLTA DA 15 ANNI, IN GERMANIA LA SPD SUPERA NEI SONDAGGI LA CDU/CSU: IL “DELFINO” DELLA MERKEL HA FATTO TRACOLLARE IL SUO PARTITO. A DARGLI LA BOTTA FINALE È STATA LA RISATINA DURANTE LE COMMEMORAZIONI PER LE VITTIME DELLE ALLUVIONI – I SOCIAL DEMOCRATICI DI SCHOLZ SONO AL 23%, I CRISTIANO DEMOCRATICI AL 22, ED È SEMPRE PIÙ PROBABILE CHE A OTTOBRE SI VADA VERSO UN’ALLEANZA A TRE CON I VERDI. COMUNQUE VADA, DOPO L’ADDIO DI ANGELONA CI SARÀ UN VUOTO DI LEADERSHIP IN GERMANIA. E ANCHE IN EUROPA (DOVE TOCCHERÀ A MARIO DRAGHI PRENDERE LE REDINI…)