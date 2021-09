7 set 2021 12:24

LASCHET NON VALE – NUOVO SONDAGGIO IN VISTA DELLE ELEZIONI IN GERMANIA DEL 26 SETTEMBRE, E NUOVO CROLLO PER LA CDU DI ANGELA MERKEL, CHE CANDIDA ALLA CANCELLERIA ARMIN LASCHET: IL PARTITO CONSERVATORE È SCESO SOTTO LA SOGLIA DEL 20%, CON I SOCIALDEMOCRATICI DI OLAF SCHOLZ CHE CRESCONO AL 25 E I VERDI CHE LO INCALZANO AL 17…