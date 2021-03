"LA DEMOCRAZIA IN ITALIA E' FRADICIA. I PARTITI SONO MESSI MALE E L’AVVENTO DI DRAGHI È UN PASSO INDIETRO DELLA DEMOCRAZIA" - SABINA GUZZANTI: "MI PARE CHE NEL PD SIANO ARRIVATI A UN OSSO STROFINA UN ALTRO OSSO SENZA PIÙ CARTILAGINI - ZINGARETTI? ANDARE DALLA D’URSO CREDO SIA STATA PIÙ UNA PROVOCAZIONE CHE LA VOLONTÀ DI RAGGIUNGERE LE FASCE POPOLARI. ANCHE PERCHÉ CREDO ABBIA ASCOLTI BASSI - I GRILLINI? NON LI HO MAI VOTATI. MI SONO SEMPRE APPARSI CONTRADDITTORI - I SOCIAL? SONO NATI PER INTRAPPOLARCI…"