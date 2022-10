LAW-RENZI D’ARABIA! – IERI, MENTRE LA CAMERA VOTAVA LA FIDUCIA A GIORGIA MELONI, MATTEUCCIO ERA IN ARABIA SAUDITA, A RIAD, PER LA KERMESSE ANNUALE DEL FII INSTITUTE, LA FONDAZIONE DI BIN SALMAN NEL CUI BOARD SIEDE IL SENATORE DI RIGNANO – SUL PALCO CON RENZI, C’ERA ANCHE JARED KUSHNER: UN “GRANDE AMICO”, COME CI HA TENUTO A RIBADIRE MATTEUCCIO, MA SOPRATTUTTO IL GENERO DI TRUMP – OGGI PERÒ RENZI SARÀ PRESENTE IN SENATO, GRAZIE ALL’ENNESIMO VOLO CON UN JET PRIVATO

1 - MENTRE LA CAMERA VOTA MELONI, RENZI FA LO SHOW IN ARABIA

Estratto dell’articolo di Lorenzo Giarelli per “il Fatto quotidiano”

MATTEO RENZI ALLA KERMESSE DELLA FONDAZIONE FII INSTITUTE

Nel giorno in cui Giorgia Meloni ottiene la fiducia alla Camera, Matteo Renzi è lontano cinque ore di volo. Appena saputo il calendario parlamentare, la scorsa settimana il leader di Italia Viva ha confermato la propria presenza al FII Institute, la kermesse annuale organizzata dalla fondazione saudita legato alla famiglia reale di bin Salman nel cui board of trustees siede proprio l'ex premier (per una retribuzione annua che può arrivare agli 80 mila dollari lordi).

E così ieri Renzi ha partecipato all'evento di Riyadh, dialogando per un quarto d'ora con Jared Kushner durante un panel su "pace e prosperità".

Una coppia di "grandi amici", stando a quanto annuncia Renzi prendendo posto di fronte all'interlocutore americano. Peccato che la presenza di Kushner in Arabia Saudita, al pari di quella di Renzi, lo stia esponendo a parecchie polemiche: uomo d'affari, fondatore di una grossa società di consulenza, Jared è il genero di Donald Trump (ha sposato sua figlia Ivanka) ed è stato suo senior advisor durante gli anni alla Casa Bianca. Un consigliere fidato che ha solidi legami con l'Arabia di bin Salman, anche mentre il suo Paese e l'amministrazione di Joe Biden hanno raffreddato i rapporti con Riyadh a causa della posizione saudita rispetto al conflitto in Ucraina. […]

MATTEO RENZI CON JARED KUSHNER ALLA KERMESSE DELLA FONDAZIONE FII INSTITUTE

2 - RITORNO A RIAD. RENZI ERA IN ARABIA SAUDITA MENTRE MELONI CHIEDEVA LA FIDUCIA ALLA CAMERA

Youssef Hassan Holgado per www.editorialedomani.it

Proprio come accaduto durante le consultazioni per il nuovo governo italiano nel gennaio 2021 e per il voto in senato al Ddl Zan, mentre alla Camera si votava la fiducia al governo Meloni, il senatore Matteo Renzi era in Arabia Saudita per partecipare alla sesta edizione della Future investment initiative.

L’evento, in programma dal 25 al 27 ottobre, ha come titolo “Creare un nuovo ordine globale” e consiste in una serie di conferenze organizzate dall’organismo controllato dal fondo sovrano saudita, il Saudi public investment Fund (Pif), che fa capo alla famiglia reale di re Salman.

L’INTERVENTO

RENZI BIN SALMAN MEME

Secondo il programma pubblicato online il senatore Renzi avrebbe dovuto tenere un incontro alle ore 18:40 locali dal titolo “Achieving peace and prospetrity”, ma è stato spostato a poco dopo le 16. L’evento si è tenuto al King Abdulaziz center di Riad. Insieme all’ex presidente del Consiglio italiano, è intervenuto sul palco Jared Kushner, un nome conosciuto negli Stati Uniti e non solo.

Kushner è il marito di Ivanka Trump, figlia dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e durante l’amministrazione repubblicana è stato anche consigliere del suocero.

In Arabia Saudita Kushner è intervenuto insieme a Renzi nella veste di fondatore di Affinity partners, la società creata nell’estate del 2021 che si occupa di investimenti. Solo nel 2021 la società di Kushner ha gestito investimenti di un valore complessivo di tre miliardi di dollari.

meme su matteo renzi arabo

Gli account social del Fii institute hanno pubblicato foto e citazioni dell’incontro. Parlando del futuro e delle prossime generazioni, Renzi ha detto: «Investire nell’umanità significa tornare a essere leader e non solo seguaci. Questo è il problema oggi in molte organizzazioni. I social media portano tutti a concentrarsi giorno per giorno, mentre noi dobbiamo pensare alla prossima generazione. Rischiamo di creare una generazione senza una visione profonda».

matteo renzi mohammed bin salman

IL VOTO IN SENATO

Dopo la giornata del 25 ottobre alla Camera il governo di Giorgia Meloni si presenterà in Senato per ottenere la fiducia. L’ufficio stampa di Italia viva ha confermato la presenza di Matteo Renzi con un intervento programmato per le 17.30. Lo stesso Renzi al momento non ha invece risposto a una richiesta di commento.

Un rientro lampo quello del senatore, che per la sua attività di conferenziere percepisce un compenso di circa 80mila euro l’anno dalla Fii, come raccontato in altri articoli di Domani.

