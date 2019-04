BIDEN IN CAMPO – L’EX VICEPRESIDENTE ANNUNCIA LA SUA CANDIDATURA DOPO SETTIMANE DI TIRA E MOLLA E TRUMP SUBITO LO PRENDE PER IL CULO: “BENVENUTO ‘SLEEPY JOE’, SPERO TU ABBIA L’INTELLIGENZA, CHE È STATA IN DUBBIO PER MOLTO TEMPO, DI FARE UNA CAMPAGNA DI SUCCESSO NELLE PRIMARIE” – IN REALTÀ È L’UNICO CANDIDATO CHE PUÒ PROVARE A RIPRENDERSI LA “DEEP AMERICA”, E QUINDI L’UNICO CHE TRUMP TEME DAVVERO… – VIDEO