15 set 2022 09:09

“NEL 2018 CI FU UNA RICHESTA MOLTO STRANA DA PARTE DELLA LEGA” – IL REPORT AMERICANO HA FATTO RITROVARE LA MEMORIA ALLA SOTTOSEGRETARIA ALLA GIUSTIZIA, ANNA MACINA, EX GRILLINA E ORA IN "IMPEGNO CIVICO", CHE RICORDA DI QUANDO IL CARROCCIO PRESENTÒ UN EMENDAMENTO PER SOPPRIMERE IL DIVIETO DI RICEVERE CONTRIBUTI DA GOVERNO STRANIERI: “NON FECI CONGETTURE, DI SICURO AVEVANO UN FORTE INTERESSE. MI PARVE ASSURDO INSERIRE QUELLA RICHIESTA IN UN PROVVEDIMENTO CHE PARLAVA DI TRASPARENZA” – “HO IL FLASH DI UNA RIUNIONE CON IGOR IEZZI DELLA LEGA, CHE PROVÒ A SPIEGARMI CHE…”