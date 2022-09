AVVISATE LA MELONI – NEL DISCORSO DI IERI DRAGHI HA MANDATO TRE MESSAGGI MOLTO CHIARI A DONNA GIORGIA: L’ESECUTIVO CHE VERRA’ DOVRA’ RISPETTARE I VINCOLI NON SOLO ATLANTICI MA EUROPEISTI E NON AVVENTURARSI IN NEGOZIATI CON L'UE PER RIVEDERE IL PIANO DI RIPRESA. ESPRIMERE LA SPERANZA CHE IL PROSSIMO MINISTRO DELL'ECONOMIA SIA “BRAVO” COME L'ATTUALE, DANIELE FRANCO, È UN INVITO A NON CAMBIARE TRAIETTORIA DI POLITICA ECONOMICA (CAPITO MELONI?) - E LA VISITA «DI CONGEDO» NEGLI USA FISSATA DAL 20 SETTEMBRE, A CINQUE GIORNI DALLE ELEZIONI IN ITALIA SARA’ L’OCCASIONE PER ALTRI MONITI AI PARTITI….