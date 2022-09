“È L'INTERO MODELLO SU CUI IL PD SI FONDA CHE VA SMANTELLATO” - IL SINDACO DI BARI, ANTONIO DECARO, PROVA A DIFENDERE ENRICO LETTA: “IN QUESTE ORE SAREBBE TROPPO FACILE SPARARE A ZERO SUL SEGRETARIO NAZIONALE DEL PD. E SAREBBE INUTILE. BASTA CON I CAPI CORRENTE CHE FANNO E DISFANO LE LISTE A PROPRIA IMMAGINE E SOMIGLIANZA. BASTA CON QUESTO ESERCIZIO DEL POTERE PER IL POTERE”

ANTONIO DECARO

(ANSA) - In queste ore sarebbe troppo facile sparare a zero sul segretario nazionale del Pd. E sarebbe inutile. È l'intero modello su cui il PD si fonda che va smantellato. Basta con i capi corrente che fanno e disfano le liste a propria immagine e somiglianza. Basta con questo esercizio del potere per il potere. Basta con l'autoconservazione come unico scopo della politica". Lo afferma il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro. "O saremo capaci, finalmente, di azzerare questi meccanismi perversi e di ritornare a parlare alle persone -sottolinea- o la sconfitta perpetua alle elezioni politiche sarà il nostro ineluttabile destino".