9 mar 2022 12:15

“L'OFFERTA DEI JET POLACCHI ALL'UCRAINA CREA UNO SCENARIO POTENZIALMENTE PERICOLOSO”. LA RUSSIA LANCIA L’ALLARME DOPO CHE IL GOVERNO DI VARSAVIA AVEVA ANNUNCIATO LA CONSEGNA DI CACCIA MIG ALL’UCRAINA, PASSANDO DALLA BASE NATO DI RAMSTEIN, IN GERMANIA. MA LA MOSSA NON ERA STATA CONCORDATA CON GLI STATI UNITI, CHE HANNO SMENTITO TUTTO (E HANNO FORTI DUBBI SULLA FATTIBILITÀ DI UNA MOSSA SIMILE) - ZELENSKY IN PRESSING SULL'OCCIDENTE: “DECIDETE PRESTO SUI MIG POLACCHI”