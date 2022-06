24 giu 2022 12:58

“L'UE NON HA MANTENUTO LE PROMESSE, SIAMO IN OSTAGGIO DELLA BULGARIA CHE NON CI VUOLE IN EUROPA PER LE LORO QUESTIONI DI POLITICA INTERNA” – IL PREMIER ALBANESE EDI RAMA ROSICA PER LO STALLO NEL PROCESSO D’ADESIONE DI TIRANA ALL’UE: “PENSO CHE SI DOVREBBE TOGLIERE L'UNANIMITÀ DALLE DECISIONI UE. I BALCANI SONO UN PUNTO DEBOLE DEL CONTINENTE PER QUANTO RIGUARDA IL RISCHIO DI PENETRAZIONE DELLA RUSSIA. PUTIN FORSE NON STA BENE DI SALUTE, MA NON È CHE L'UNIONE EUROPEA STIA MEGLIO…”