Milioni di persone hanno appena assistito alla fine di una presidenza in diretta televisiva. La performance di Joe Biden durante il dibattito è stata imbarazzante. Ogni volta che la CNN lo metteva sullo schermo diviso, aveva lo sguardo completamente assente.

Non sembrava vecchio. Sembrava antico. Sembrava vuoto. Ma almeno non parlava. Perché quando è arrivato il momento di rispondere, Biden era incoerente. Ha detto di aver "battuto Medicaid". Alla domanda sull'aborto, ha iniziato a parlare a caso della criminalità dei migranti. "Non so davvero cosa abbia detto alla fine di quella frase", ha osservato a un certo punto l'ex presidente Trump, "e credo che nemmeno lui sappia cosa abbia detto".

A un certo punto Biden si è bloccato. L'amministrazione non può dire che si tratta di un "falso da quattro soldi": tutti l'hanno visto accadere. Il suono che avete sentito ieri sera era quello degli operatori democratici di tutto il mondo che urlavano contro le loro televisioni.

Biden non può sopravvivere a tutto questo. È una scorrettezza politica lasciarlo continuare a correre per la rielezione. È una negligenza nazionale lasciarlo continuare. Biden ha passato un'intera settimana a prepararsi per questo dibattito e questo è il meglio che è riuscito a fare. Questo dovrebbe terrorizzare tutti.

Supponiamo che, incredibilmente, i Democratici non intervengano per sostituire il Presidente Biden come loro candidato. Supponiamo che, in modo poco plausibile, vinca l'ottantunenne Biden. Non diventerà più brillante. Durante un secondo mandato, il nostro Presidente continuerebbe a deteriorarsi, incapace di prendere decisioni adeguate. Sarebbe un disastro per gli Stati Uniti.

Per quanto riguarda la politica, Biden non ha dato alcuna risposta all'inflazione o al disastro del confine, due delle questioni più importanti per gli elettori. Ma purtroppo non è questo il punto. Biden è stato così borbottante, così svampito, così privo di padronanza dei fatti, da far passare tutto in secondo piano. Alla domanda sulla sua età, Biden non ha difeso la sua acutezza, ma ha iniziato a ricordare i vecchi tempi, pensiamo al 1800.

Non c'è da stupirsi che la Casa Bianca lo tenga nascosto, allontanandolo dalla stampa e dagli eventi pubblici. L'élite democratica sta mettendo in atto una truffa ai danni del popolo americano, e ieri sera è stata smascherata.

