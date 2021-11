30 nov 2021 09:36

“ABBIAMO INTENZIONE DI STRUTTURARE LE NOSTRE IDEE IN UN PARTITO. DI BATTISTA SARÀ IL FRONTMAN” - IL DEPUTATO ALESSIO VILLAROSA, EX M5S: “LE ISTANZE CON CUI IL M5S È NATO SI SONO COMPLETAMENTE PERSE. CAMBIARE È CORRETTO, MA PASSARE DAL NERO AL BIANCO SENZA RIFLETTERE SUL GRIGIO NON È COERENTE. NOI SIAMO ENTRATI IN PARLAMENTO DICENDO ALCUNE COSE, MA ALLA PRIMA DIFFICOLTÀ MOLTI HANNO MOLLATO E HANNO CAMBIATO IDEA….”