FLASH! – MOLTI SI CHIEDONO: COME MAI IN RUSSIA HANNO REGISTRATO APPENA 34 CASI DI COVID-19, PER LO PIÙ IMPORTATI DALL'ITALIA? SEMPLICE: PERCHÉ PUTIN NON LO DICE - COME È SUCCESSO PER LA GERMANIA, STATI UNITI, SPAGNA E FRANCIA, QUANDO IL NUMERO DEI MORTI SALIRÀ E NON POTRÀ PIÙ ESSERE ADDEBITATO A UNA SEMPLICE POLMONITE, ANCHE MOSCA SARÀ COSTRETTA A DIRE LA VERITÀ